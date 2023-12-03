Автомобиль перевернулся на Ватутина — видео с места аварии

Вечером 3 декабря в Новосибирске заметили автомобиль, который перевернулся на крышу. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В сообщении указано, что инцидент произошел на улице Ватутина.
— Автомобиль перевернулся около ТЦ «Мега» на улице Ватутина, — указано в сообщении.
В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно заметить белый автомобиль, который перевернулся на крышу на дороге. На сайте «Яндекс.Карты» отсутствует информация о ДТП. По данным сервиса, на улице Ватутина нет пробок, движение затруднено по улице Мира вблизи «Меги».
Накануне в Кировском районе Новосибирска машина врезалась в световую опору. В ДТП погиб мужчина.