freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 89.76
eur 97.91
СрочноНа Новосибирск надвигается магнитная буря
Все новости
Все новости

Автомобиль перевернулся на Ватутина — видео с места аварии

ДТП произошло вблизи ТЦ «Мега»

524

Инцидент произошел на улице Ватутина.

Поделиться

Вечером 3 декабря в Новосибирске заметили автомобиль, который перевернулся на крышу. Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В сообщении указано, что инцидент произошел на улице Ватутина.

— Автомобиль перевернулся около ТЦ «Мега» на улице Ватутина, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия

Видео: «АСТ-54 Black», телеграм-канал

В телеграм-канале опубликовали видео с места происшествия. На кадрах можно заметить белый автомобиль, который перевернулся на крышу на дороге. На сайте «Яндекс.Карты» отсутствует информация о ДТП. По данным сервиса, на улице Ватутина нет пробок, движение затруднено по улице Мира вблизи «Меги».

Накануне в Кировском районе Новосибирска машина врезалась в световую опору. В ДТП погиб мужчина.

По теме

ПеревернулсяДТПВатутинаМЕГА
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter