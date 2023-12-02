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Не справилась с управлением и врезалась в столб: видео спасательной операции на Петухова в Новосибирске

В аварии погиб 36-летний пассажир

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Также травмы получил 14-летний пассажир «Инфинити»

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Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска опубликовала ролик с места ДТП на улице Петухова — на видео запечатлена спасательная операция.

ДТП в Кировском районе произошло ночью 2 декабря. Как городском ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем «Инфинити» ехала по улице Петухова в сторону Хилокской. Напротив дома № 35 на Петухова водитель не справившись с управлением врезался в световую опору.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МАСС

В результате аварии 36-летний мужчина, который находился в автомобиле, получил травмы несовместимые с жизнью. Еще один пассажир — 14-летний подросток доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее два ребенка погибли в аварии в Новосибирской области. ДТП произошло в Ордынском районе.

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