Пассажиры экстренно севшего рейса Новосибирск — Сочи застряли в Челябинске надолго

Занять эта процедура может от 10 часов, при этом пассажиров не заставят ждать в аэропорту.



— Пассажирам обязательно предоставляется гостиница, питание, вода за счет авиакомпании. Их всех отвезут трансфером — бесплатно на автобусе, — объяснили в аэропорту. — Затем их заберут из гостиницы и привезут в аэропорт, когда будет готов борт. Им главное сейчас держаться вместе и слушать диктора.

