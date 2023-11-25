Пассажиры экстренно севшего рейса Новосибирск — Сочи застряли в Челябинске надолго

Самолет Новосибирск — Сочи, экстренно севший в Челябинске из-за плохого самочувствия пассажирки, задержится на Южном Урале до вечера. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщили в справочной службе аэропорта.
— У экипажа на данный момент летное время вышло. По инструкции они сейчас уехали отдохнуть, — объяснили в аэропорту Челябинска. — Потом экипаж вернется, и этим же бортом, этим же рейсом пассажиры полетят дальше.
Занять эта процедура может от 10 часов, при этом пассажиров не заставят ждать в аэропорту.
— Пассажирам обязательно предоставляется гостиница, питание, вода за счет авиакомпании. Их всех отвезут трансфером — бесплатно на автобусе, — объяснили в аэропорту. — Затем их заберут из гостиницы и привезут в аэропорт, когда будет готов борт. Им главное сейчас держаться вместе и слушать диктора.
По словам пассажиров, им пообещали вылет в 19 часов. Такие же сроки назвали в Уральской транспортной прокуратуре. В ведомстве также уточнили, что пожаловавшаяся на самочувствие пассажирка госпитализирована.
— На рейс зарегистрирован 201 пассажир (из них четверо несовершеннолетних), — прокомментировали в прокуратуре. — В настоящее время пассажиры размещаются в гостиницах. Предоставление услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры.
Самолет вылетел из Новосибирска в Сочи в 6:15 по местному времени, однако на половине пути одна из пассажирок пожаловалась на плохое самочувствие. В итоге борт посадили в Челябинске.