«Ты не старший кадет, ты ублюдок». Учащийся казачьей школы на Дону обвинил директора в избиении

«Хочу одного: чтобы этот человек больше никогда не работал с детьми. Такие позорят всю историю кадетства», — говорит Иван Маринец, забравший сына Алексея из девятого класса Шахтинского казачьего кадетского корпуса. Врачи диагностировали у подростка ушиб мягких тканей грудной клетки, перелом пальца и другие травмы. Кадет Маринец утверждает, что его избил и обматерил директор корпуса Виталий Бобыльченко. Сотрудники учреждения и родители подтверждают, что насилие стало там нормой, — с ними пообщалась журналист 161.RU Сабина Бондарь.
«Я лежал на матах, а он продолжал бить»
Шахтинский казачий кадетский корпус (ШККК) считается образцовым, одним из лучших на юге России. Учебное заведение появилось в 2002 году и носит имя генерал-лейтенанта Якова Бакланова — донского казака, героя Кавказской войны. Учреждение — часть системы «казачьего кадетского образования», поэтому призвано воспитывать в детях «традиционные ценности, идеалы, нормы поведения казачьей семьи, казачества, православия, российского гражданского общества, многонационального народа Российской Федерации».
Но ростовчанин Иван Маринец больше не верит в высокие идеалы, декламируемые учебным заведением. Он намерен добиться увольнения его руководителей.
— Ребенок утром 27 октября позвонил мне и рассказал, что его побили директор и завуч школы, — утверждает Маринец в беседе с корреспондентом 161.RU. — Он сказал, что стоял на уроке физкультуры с телефоном и снимал ребят на камеру, как они занимаются. Зашли директор и завуч, спросили, почему Леша с телефоном. Сын ответил, что как старший кадет имеет право быть с телефоном. Это разрешено для того, чтобы он мог связываться с классным руководителем, офицером класса. Остальные получают телефоны только вечером, чтобы связаться с родителями.
Ошарашенный отец выехал в Шахты, но не смог встретиться с директором. Сотрудники учреждения сказали ему, что руководство как раз совещается из-за ситуации с кадетом Маринцом. Многие одноклассники видели начало избиения — дверь в подсобку была открыта, пока завуч Ирина Чертова ее не захлопнула.
— Виталий Александрович ударил меня в лицо сначала. Потом, когда я лежал на матах и закрывал голову, он продолжал бить, — вспоминает кадет Алексей Маринец. — Завуч в это время пыталась разблокировать мой телефон — посмотреть, что там. Нос, к счастью, не разбили. Когда я вышел, учительница физкультуры помогла мне отдышаться, потому что он по ребрам меня бил. Она осмотрела меня, потом сказала: «Иди посиди». Чуть позже все-таки отправила в медпункт, потому что, мне кажется, я терял сознание — меня очень тошнило.
Алексей Маринец — не просто старший кадет, то есть староста. Он один из лучших учеников, чья фотография висит на доске почета. Алеша мечтает служить в МЧС, но не рядовым спасателем, а руководителем. Поэтому и пошел в кадетское, чтобы после него продолжить учебу по профилю. Участвовал в параде на 9 Мая, занимается пятиборьем, легкой атлетикой, играет на барабанах. Кадет принес учреждению немало медалей, грамот и других наград. Всё это не помешало Бобыльченко снять с ученика кадетские погоны.
— Он сказал, что я больше не буду участвовать ни в каких соревнованиях, и лишил звания старшего кадета, — рассказывает Алексей. — Раньше никаких скандалов у меня не было с руководством, но мне рассказывали, что такое было с другими. <...> Я до сих пор не понимаю, как так могло произойти, за что и почему. Сложно это понять. Наш офицер Сергей Токарев защищал меня, чтобы погоны не снимали, но директор сказал, что ему всё равно, и отдал приказ снять.
— Как это было?
— Ирина Геннадьевна, мой завуч, объявила, что весь 9 «Б» класс должен после обеда пойти в актовый зал, где будет комиссия. Сначала завели меня, как старшего кадета. Долго, очень долго меня ругал директор. Говорил, что у меня не должно быть погон, что я плохой, ужасный человек — ну там матом, правда. Потом у всего моего класса тоже сняли погоны. Им просто так захотелось.
«Унизили, избили и соврали»
Иван Маринец после рассказанного сыном был готов рвать и метать, но офицер класса Сергей Токарев убедил его не горячиться и спокойно разобраться в ситуации.
— Токарев — отличный офицер. Он всегда за ребят. Теперь давят на него со стороны руководства, чтобы он всё отрицал, якобы не знает, что произошло, — утверждает Маринец-старший. — Токарев предложил сначала поговорить с ребенком. Сам задал ему вопрос: «Леша, ты не хочешь оставаться здесь или как? Что будем делать?» Сын ответил, что не знает, как дальше там учиться после того, как с ним поступили. Он добивался своих погон четыре года, держался на должности главного кадета, и его ни за что лишили всего и еще избили.
Маринец-старший так и не дождался встречи с директором Бобыльченко. Ему удалось пообщаться только с завучем Чертовой, которая заявила: мальчика никто не бил, а это Алексей сам всё выдумал и сочинил.
В телефонном разговоре с корреспондентом 161.RU директор кадетского корпуса заявил, что не понимает, о чём речь, услышав вопрос об избиении старшего кадета.
— У меня ничего не произошло. Я не знаю, — заявил Бобыльченко. — Когда будет хоть что-то сказать официально, я с удовольствием скажу.
— Речь идет об Алексее Маринце. Это девятиклассник. У нас есть информация, что его избили в корпусе и связано это с вами.
— У нас нет. Нет и быть не может. Вы что?
— Такого не было? Я правильно понимаю?
— Я не знаю. У меня нет такой информации. Ко мне никто не обращался.
Завуч Ирина Чертова оказалась еще менее общительна.
— К нам поступила информация об избиении воспитанника…
— Ну и спрашивайте у тех, от кого поступила информация.
— Мы с ними уже пообщались и хотели бы…
— Спасибо. До свидания, — сказала она, бросив трубку.
Тяжкие телесные
— Мы поехали в больницу мединститута, так и не дождавшись судмедобследования [в других медучреждениях]. Там провели полное обследование, — рассказывает отец. — Все результаты у нас на руках. В экспертизе написано: перелом пальца, ушибы мягких тканей грудной клетки, многочисленные гематомы.
В ростовской полиции приняли заявление Ивана Маринца, но, по словам отца, передали данные в отдел МВД по городу Шахты. Мужчина опасается, что у руководства кадетского корпуса там могут быть связи.
— Я написал уполномоченному президента Владимиру Устинову, детскому омбудсмену Ирине Черкасовой. Соответствующую жалобу оставил в областной прокуратуре на руководство корпуса, — рассказывает отец. — Оставлять всё так я не позволю, потому что это наши дети. Сегодня он избил моего, а завтра чьего? После моих заявлений директор мне звонил, на что я сказал, что не имею желания с ним общаться. Обратился с этим вопросом и к директору департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петру Серову. В ответ он начал рассказывать мне, какой Бобыльченко замечательный директор и человек. По сути, он проигнорировал мою просьбу разобраться в ситуации.
В результатах экспертизы и полицейском протоколе, с которым ознакомился корреспондент 161.RU, указано, что Алексей Маринец получил тяжкие телесные повреждения. Семья мальчика считает, что ответственность для руководства кадетского корпуса должна быть уголовной.
— Родители сказали вам правду. Так это и было. Алеша сейчас не посещает занятия, он на больничном. Есть экспертиза, которая показывает, что ребенка избили. В экспертизе написано, что есть кровоподтеки, гематомы, есть перелом пальца, — подтверждает классный руководитель Елена Савченко.
По ее словам, после случившегося со старшим кадетом Маринцом весь класс «наперебой рассказывал, что было и как». Савченко увидела ужас в глазах девятиклассников. Хотя классрук не успела пообщаться с пострадавшим кадетом, женщина верит его версии.
— Придумать такое — это просто невозможно, потому что дети это видели своими глазами. Поэтому всё вам рассказали абсолютно верно. Поэтому, когда мне руководитель говорит: «А может, это его папа избил?» — это просто фантасмагория.
Савченко утверждает, что случай с Маринцом далеко не первый, когда учащийся страдает в стенах учебного заведения. И не первый раз, когда это пытаются скрыть.
Классный офицер Токарев говорить с корреспондентом 161.RU о ситуации с избиением кадета отказался, сославшись на занятость, но коротко подтвердил слова Савченко.
Родители других кадетов так пересказывают слова детей о случившемся: видели, как директор Бобыльченко завел Алексея Маринца в комнату для спортивного инвентаря; видели, как завуч Чертова пыталась разблокировать телефон мальчика и закрывала дверь; слышали нецензурщину и оскорбления; видели, как учительница физкультуры подняла обессиленного старшего кадета с матов и отправила в медпункт.
— У нее родители звонили и спрашивали, что произошло. Она говорила, да, [директор] его завел в подсобку, но не бил, а дети слышали звуки, когда директор бил кулаками по мату, — пересказывает разговор с учительницей мать одного из кадетов. — Когда спросила у нее, почему ребенок вышел красный и еле стоял на ногах, она ответила, что это у него подагра. Я спрашивала, как может быть подагра, если ребенок задыхался, говорил, что его избили? А когда классный руководитель с ней разговаривала, тогда учительница физкультуры вообще сказала, что ничего такого не было. Все боятся — только чего, непонятно.
По ее словам, при поступлении в Шахтинский казачий кадетский корпус родителям предлагали подписать бумагу с описанием достижений учебного заведения и его директора Бобыльченко — «о том, какой он лучший». Этим якобы занималась мать одного из одиннадцатиклассников, которая теперь «всем названивает и просит, чтобы молчали и этот скандал решился мирным путем».
— Мы очень надеемся, что сейчас это дело не замнут. Мы хотим, чтобы директора уволили с этой должности. Тогда мальчика избили, но, помимо даже этого случая, в корпусе происходит очень много всего.
Виталий Бобыльченко окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт НОУ ВПО «Московский университет имени
Не впервой
Шахтинский казачий кадетский корпус не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2021 году мать шестиклассника Даниила рассказала изданию «Блокнот-Ростов» о том, как одноклассники-кадеты избили ее
— Я не понимаю классного руководителя. Как можно настолько безразлично относиться к детям? У ребенка несколько дней была опухшая нога, но ему не помогли. Руководство корпуса обвинило меня в том, что я не забрала Даниила домой сразу же после инцидента. Я написала заявление в прокуратуру и ПДН.
После случившегося в ШККК прошла и внутренняя, и полицейская проверка. Итогом обеих стало направление обидчика к психологу и некие «санкции» в отношении классного офицера, учителя и медработника, которые не помогли Даниилу. Руководитель кадетского корпуса ответил матери, что такой вопиющий случай произошел впервые, поэтому всех причастных решено простить, сделав выводы.
Возможно, тот случай действительно был первым. Первым, получившим огласку.
— Учителя боялись его, а родителей он запугивает, что дети не доучатся, если кто-то откроет рот, — утверждает Александр Драчинский, работавший классным офицером в ШККК. — [Бобыльченко] чувствует себя уверенно, потому что он там уже больше 12 лет. Делает что хочет.
По его словам, однажды директор побил кадета прямо у входа в главный корпус. Но для самого Драчинского последней каплей стал случай, когда два
— Были жуткие ожоги, родители приходили разбираться, но с ни кого [из
Офицер Драчинский от директора потребовал наказать кадетов, измывавшихся над младшими товарищами. Сказал: «Или я, или они». В итоге офицера уволили.
— Мне принесли объяснение двух кадетов тогда, что они прижигали малышей кипятильником. Я их вызвал к себе, отругал, а после директор сказал мне уходить, — пересказывает прошлогодний инцидент 161.RU Александр Драчинский. — Их классный руководитель — близкая подруга завуча, и поэтому уволили меня. Когда я написал рапорт, вслед услышал только массу оскорблений.
И бывший классный офицер, и родители рассказывают о пренебрежительном отношении директора Бобыльченко и завуча Чертовой к другим сотрудникам.
— Только при мне с должности офицера уволились два человека. После меня, говорят, еще, — отметил Александр Драчинский.
— Директор в звании сержанта после армии, а офицеры, которые у нас преподают, были и на войне, и везде, а он к ним обращается: «Эй, ты», — заявила одна из родительниц. — Офицеров всячески подставляют, наказывают за то, чего они не делают. Офицеры многие уволились, потому что не позволили к себе такого отношения.
Родители кадетов рассказывают такую историю о завуче Чертовой: на собрании с учителями она бросила стулом в спорившего с ней коллегу, но попала в свою подругу — классрука того самого класса, ученики которого издевались над младшими. Та потом покорно смолчала, ходила и хромала. Шахты — город маленький, поэтому родители опасаются, как бы не замяли и последний случай с избиением кадета.