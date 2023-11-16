«Ты не старший кадет, ты ублюдок». Учащийся казачьей школы на Дону обвинил директора в избиении

— Он сказал, что я больше не буду участвовать ни в каких соревнованиях, и лишил звания старшего кадета, — рассказывает Алексей. — Раньше никаких скандалов у меня не было с руководством, но мне рассказывали, что такое было с другими. <...> Я до сих пор не понимаю, как так могло произойти, за что и почему. Сложно это понять. Наш офицер Сергей Токарев защищал меня, чтобы погоны не снимали, но директор сказал, что ему всё равно, и отдал приказ снять.



— Как это было?



— Ирина Геннадьевна, мой завуч, объявила, что весь 9 «Б» класс должен после обеда пойти в актовый зал, где будет комиссия. Сначала завели меня, как старшего кадета. Долго, очень долго меня ругал директор. Говорил, что у меня не должно быть погон, что я плохой, ужасный человек — ну там матом, правда. Потом у всего моего класса тоже сняли погоны. Им просто так захотелось.

