«Попало по ногам, одному в глаз»: в толпу подростков прилетел фейерверк на Первомайке — видео

В толпу подростков прилетел залп фейерверка в Первомайском районе Новосибирска. Об этом в редакцию НГС сообщил один из ребят. Инцидент произошел еще 7 октября на улице Березовой, 3 около 20:00.
— Мужчина подошел и сказал: «Ребята, можете сейчас встать и прокричать: "С днем рождения, Вика!"» Мы решили: «А почему бы не помочь?» Он хотел поздравить свою
Мужчина установил фейерверк и запустил. Подростки начали кричать поздравления.
— И один из залпов прилетел в сцену, в арку. Всё разлетелось в нас, — заверил молодой человек. — Как только мы увидели, что залп летит в нас, то просто все сбились в кучку. Пяти людям искры попали по ногам, но обошлось без ожогов, одному в глаз. Обошлось без серьезных повреждений.
Инцидент попал на видео.
Подросток добавил, что мужчина, запускавший фейерверк, спросил, всё ли с детьми хорошо, и извинился.
— Мы не хотим, чтобы его наказывали, — заверил читатель НГС. — Хотим того, чтобы люди этого не повторяли и были аккуратны.
В начале сентября новосибирец запустил фейерверк во время поездки на крыше машины.