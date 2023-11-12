«Попало по ногам, одному в глаз»: в толпу подростков прилетел фейерверк на Первомайке — видео

— Мужчина подошел и сказал: «Ребята, можете сейчас встать и прокричать: "С днем рождения, Вика!"» Мы решили: «А почему бы не помочь?» Он хотел поздравить свою 8-летнюю дочь. С нас не убудет, а девочке будет приятно. Мы всей компанией поднимаемся, нас было человек 10, — вспоминает подросток.

