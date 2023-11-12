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«Попало по ногам, одному в глаз»: в толпу подростков прилетел фейерверк на Первомайке — видео

Дети испугались, но не пострадали

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Искры полетели в собравшуюся толпу

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В толпу подростков прилетел залп фейерверка в Первомайском районе Новосибирска. Об этом в редакцию НГС сообщил один из ребят. Инцидент произошел еще 7 октября на улице Березовой, 3 около 20:00.

— Мужчина подошел и сказал: «Ребята, можете сейчас встать и прокричать: "С днем рождения, Вика!"» Мы решили: «А почему бы не помочь?» Он хотел поздравить свою 8-летнюю дочь. С нас не убудет, а девочке будет приятно. Мы всей компанией поднимаемся, нас было человек 10, — вспоминает подросток.

Мужчина установил фейерверк и запустил. Подростки начали кричать поздравления.

— И один из залпов прилетел в сцену, в арку. Всё разлетелось в нас, — заверил молодой человек. — Как только мы увидели, что залп летит в нас, то просто все сбились в кучку. Пяти людям искры попали по ногам, но обошлось без ожогов, одному в глаз. Обошлось без серьезных повреждений.

Инцидент попал на видео.

Подросток добавил, что мужчина, запускавший фейерверк, спросил, всё ли с детьми хорошо, и извинился.

— Мы не хотим, чтобы его наказывали, — заверил читатель НГС. — Хотим того, чтобы люди этого не повторяли и были аккуратны.

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