«Стала кричать, что тону»: женщина в Бердске упала в яму со сточными водами — ее спас прохожий

В Бердске жительница Елена Иванова заявила, что упала в яму со сточными водами. По сообщению издания «Свидетель», инцидент произошел на улице Карла Маркса вечером 6 ноября.
Бердчанка гуляла со своей собакой по знакомой тропинке. В какой-то момент у нее из-под ног ушла земля, и женщина оказалась в воде. Елена начала кричать и звать на помощь.
— Из окна дома
Прохожий помог женщине выбраться. Мужчина позвонил в 112, но сама Елена Иванова пошла домой, чтобы согреться. Одежду ей пришлось выкинуть. На следующий день Елена обнаружила огромные гематомы по всему телу. Бердчанка обратилась в больницу и написала заявление в полицию. Вчера, 10 ноября, на месте падения начались работы.
Корреспондент НГС направила запрос в администрацию Бердска. На момент публикации ответа не было.
В Новосибирске сегодня, 11 ноября, девочка чуть не упала в открытый люк. Следователи СК начали проверку по факту случившегося.