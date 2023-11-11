«Стала кричать, что тону»: женщина в Бердске упала в яму со сточными водами — ее спас прохожий

Бердчанка гуляла со своей собакой по знакомой тропинке. В какой-то момент у нее из-под ног ушла земля, и женщина оказалась в воде. Елена начала кричать и звать на помощь.

— Из окна дома № 58 выглянула женщина и спросила, что случилось. Я стала кричать, что тону. Тут на помощь мне подошел проходящий мимо мужчина. Когда он встал рядом со мной на колени, я попросила его отойти, потому что рядом обваливалась земля, — цитируют в «Свидетеле» рассказал Елены Ивановой.