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«Стала кричать, что тону»: женщина в Бердске упала в яму со сточными водами — ее спас прохожий

На место происшествия спустя несколько дней приехала спецтехника

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На месте происшествия идут работы

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В Бердске жительница Елена Иванова заявила, что упала в яму со сточными водами. По сообщению издания «Свидетель», инцидент произошел на улице Карла Маркса вечером 6 ноября.

Бердчанка гуляла со своей собакой по знакомой тропинке. В какой-то момент у нее из-под ног ушла земля, и женщина оказалась в воде. Елена начала кричать и звать на помощь.

— Из окна дома № 58 выглянула женщина и спросила, что случилось. Я стала кричать, что тону. Тут на помощь мне подошел проходящий мимо мужчина. Когда он встал рядом со мной на колени, я попросила его отойти, потому что рядом обваливалась земля, — цитируют в «Свидетеле» рассказал Елены Ивановой.

У Елены по всему телу были гематомы

У Елены по всему телу были гематомы

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Прохожий помог женщине выбраться. Мужчина позвонил в 112, но сама Елена Иванова пошла домой, чтобы согреться. Одежду ей пришлось выкинуть. На следующий день Елена обнаружила огромные гематомы по всему телу. Бердчанка обратилась в больницу и написала заявление в полицию. Вчера, 10 ноября, на месте падения начались работы.

Корреспондент НГС направила запрос в администрацию Бердска. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске сегодня, 11 ноября, девочка чуть не упала в открытый люк. Следователи СК начали проверку по факту случившегося.

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ЯмаБердскСточные воды
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