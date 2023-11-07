Названа возможная причина пожара в новосибирском конном клубе, где погибли 17 лошадей

Во время пожара в конном клубе в Новосибирске, который произошел 1 ноября, погибли 17 животных. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
Об этом рассказал Виктор Орлов, глава ГУ МЧС России по Новосибирской области, на оперативном совещании 7 ноября:
— Отмечаю пожар на территории конного клуба в Новосибирске 1 ноября на площади свыше 260 квадратных метров. В огне погибло 17 животных. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки обогревателя.
Вечером 5 ноября в Новосибирске произошел пожар в частном доме на улице Седова. В результате возгорания погибла женщина.