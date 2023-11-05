«Прощай, сильная Юля». Мать двоих детей победила тяжелый рак, но после выздоровления исчезла — ее нашли замерзшей на улице

23 октября в Кунгуре Пермского края при странных обстоятельствах пропала 40-летняя мать двоих детей Юлия Подосенова. Женщина много лет боролась со страшным диагнозом — онкологией — и победила его. Два года назад ей нашли донора костного мозга, клетки которого подошли ей на 99% — это огромная редкость. Юлия начала быстро выздоравливать и вернулась к прежней жизни, а весной этого года она встретилась в Москве со своим донором. Про эту теплую и невероятную встречу сняли два документальных фильма. Один из них еще только готовят к эфиру на Общественном телевидении России (ОТР).
К сожалению, Юлия не дождалась выхода фильма. 24 октября ее нашли замерзшей у подножия стелы на въезде в Кунгур. Сейчас полиция проводит проверку. Сестра Юлии рассказала об обстоятельствах трагедии, у семьи до сих пор остается много вопросов о гибели Юлии. Подробности — в материале наших коллег из 59.RU.
«Она прошла столько испытаний, она хотела жить»
Для своей семьи Юлия Подосенова — пример того, как можно отвоевать свою жизнь у смерти. Женщина несколько лет назад узнала о своем диагнозе — остром лейкозе. Супруг и двое сыновей Юлии (им 9 и 14 лет) поддерживали ее. Врачи старались найти подходящего донора костного мозга, но этот поиск, как правило, занимает годы. Только трансплантация донорских клеток могла спасти жизнь Юлии.
Донорство костного мозга заключается в том, что человек предоставляет небольшую часть костного мозга для пересадки пациенту. Костный мозг играет ключевую роль в выработке клеток крови. В результате здоровые клетки донора и побеждают болезнь. Стать донором может любой здоровый гражданин России без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет, иногда при определенных условиях — до 50 лет. Чем моложе донор, тем выше концентрация клеток в костном мозге и их качество.
Как рассказала 59.RU младшая сестра Юлии Подосеновой Татьяна, в 2021 году случилось чудо: в Федеральном регистре доноров костного мозга нашли совпадение с генетическим материалом ее сестры практически на 100%.
— Это один случай из тысячи, нам очень повезло, — рассказала Татьяна. — Юлия жила этой надеждой, я видела, как она прошла столько испытаний, она хотела жить и побороть болезнь.
Клетки костного мозга донора Евгения Чалова из Нижегородской области подошли Юлии на 99%. Женщина выздоровела и добилась стойкой ремиссии, то есть болезнь отступила, а в мае 2023 года встретилась со своим спасителем.
По законодательству первая встреча донора и реципиента (пациента) может произойти только через два года после пересадки клеток. Такой период считается достаточным, чтобы понять, действительно ли помогла пересадка мозга. Запрет продолжительностью два года помогает избежать морально-этических конфликтов.
О первой встрече Юлии Подосеновой и Евгения Чалова Национальный фонд развития здравоохранения и Национальный медицинский исследовательский Центр гематологии сняли документальный фильм. Встреча пациентки и ее донора прошла в московском дельфинарии. Как рассказала Татьяна, ее сестра и Евгений приехали туда со своими семьями и провели вместе целый день.
В фильме Евгений Чалов поделился, что хотел помочь спасти чью-то жизнь, поэтому и вступил в ряды доноров.
Юлия Подосенова в фильме отметила, что хотела лично сказать Евгению спасибо и увидеться с ним вживую.
— Знаете, все говорят: «Нет чудес в жизни», мол что только в сказках эти чудеса или еще где-то, — сказала Юлия. — А нет! В жизни они есть! Чудеса случаются. Евгений мне дал не просто надежду, он дал мне жизнь. Когда принесли эти клеточки, я посмотрела и сказала, что я просто обязана выжить. А потом должна встретиться с этим человеком и лично сказать ему спасибо.
В фильме Юлия рассказывала, что стволовые клетки донора прижились моментально.
В конце фильма Юлия сказала, что доноры — это «люди-солнце, которые греют всю жизнь и раздают свои лучи». Юлия добавила, что важно, чтобы люди не сомневались и вступали в регистр доноров костного мозга, ведь «где-то точно ходит их кровный брат или сестра».
Исчезновение
23 октября этого года Юлия бесследно исчезла. Она вышла из дома в 8 часов утра и ушла в неизвестном направлении.
— Юлия — инвалид, она не работала. Тем утром в школу, как обычно, в 07:15 ушел ее старший сын, то есть он видел маму в тот день, — вспоминает Татьяна. — Она ушла немного позже. За день до исчезновения мы с сестрой созванивались, я живу в Перми, поэтому мы часто подолгу общались по телефону. 22 октября мы с ней проболтали полтора часа. Юля смеялась, была веселой, это был житейский разговор, всё было хорошо. Она не была напуганной или взволнованной.
23 октября Юлия не вернулась. Родственники сразу обратились в полицию и к поисковикам. Тело женщины обнаружили только 24 октября у подножия стелы на въезде в Кунгур.
— В справке о смерти указано, что она погибла от переохлаждения, замерзла насмерть. Я не могу в это поверить. Матери полицейские сообщали, что проверяли камеры наблюдения, сестра вроде как зашла внутрь местной гостиницы и попыталась там остановиться, но без паспорта ее не пустили. Потом нам сказали другую информацию, что сестра прошла мимо гостиницы. Пока много противоречивой информации и много вопросов, что же все-таки случилось с Юлей. Я не верю в версию суицида.
Сейчас полиция проводит проверку.
Мы связались с донором Юлии Евгением, но он признался, что ему очень тяжело говорить о случившемся.
В соцсетях Евгений написал пост прощания с Юлией: «Сегодня у меня текут слезы горя. Не стало моей кровной сестренки Юли. Да, в это сложно поверить и осознать. Она победила болезнь, но случилась другая беда… Очень много вопросов и нет ответов. Прошу и вас отнестись с пониманием. Юля, ты навсегда останешься в моем сердце, а также в памяти всех тех, кто так или иначе знал тебя, переживал за твое здоровье».
«Прощай, сильная Юля»
Совсем недавно Юлия Подосенова вновь снималась в другом документальном фильме телеканала ОТР. Там она рассказала о своей истории, как донорство спасает жизни. Журналист ОТР Юлия Долгова в беседе с корреспондентом 59.RU отметила, что за время съемок сблизилась со своей героиней.
— Юля много рассказывала, как боролась за жизнь, как не хотела сдаваться. Она не просто сильная женщина, она живчик, хохотушка, болтушка, огородница, заботливая жена и мама, — написала журналист в соцсетях. — Работалось легко. Я предлагала идеи, она дополняла их своими. Огромную радость испытывала Юля, когда видела, что нам все помогают. До сих пор не знаю, что произошло. Не задаю вопросов ее родным. Из открытых источников в интернете узнала, что у Юли было плохое настроение. 22 октября она ушла из дома расстроенная и пыталась переночевать в одной из кунгурских гостиниц, но ее не приняли без паспорта. Если это так, то Боже мой! Какая у нас тугая система! Милая женщина попросилась на ночевку. Ведь понятно, что она не террористка. Администраторы предложили бы присесть на диван, сделали вид, что пробуют найти свободный номер, а сами позвонили в полицию. Полицейские осторожно поговорили бы с женщиной, отвезли домой к детям, к мужу. А так... Юля просто замерзла ночью на улице.
Юлия Долгова назвала свой пост «Прощай, сильная Юля».
Фильм об Юлии Подосеновой вышел в эфире ОТР 3 ноября.