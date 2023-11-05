«Прощай, сильная Юля». Мать двоих детей победила тяжелый рак, но после выздоровления исчезла — ее нашли замерзшей на улице

«Она прошла столько испытаний, она хотела жить»

Для своей семьи Юлия Подосенова — пример того, как можно отвоевать свою жизнь у смерти. Женщина несколько лет назад узнала о своем диагнозе — остром лейкозе. Супруг и двое сыновей Юлии (им 9 и 14 лет) поддерживали ее. Врачи старались найти подходящего донора костного мозга, но этот поиск, как правило, занимает годы. Только трансплантация донорских клеток могла спасти жизнь Юлии.

Донорство костного мозга заключается в том, что человек предоставляет небольшую часть костного мозга для пересадки пациенту. Костный мозг играет ключевую роль в выработке клеток крови. В результате здоровые клетки донора и побеждают болезнь. Стать донором может любой здоровый гражданин России без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет, иногда при определенных условиях — до 50 лет. Чем моложе донор, тем выше концентрация клеток в костном мозге и их качество.

