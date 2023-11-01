В Сети заявили об осужденном, сбежавшем в канун Хэллоуина — что говорят в новосибирском ФСИН

В Сети появилась информация, что в Новосибирской области якобы сбежал осужденный. Сибиряк, которому назначили принудительные работы, должен был прийти в исправительный центр при колонии, но пропал в канун Хэллоуина.
Информацию прокомментировали НГС в пресс-службе ГУ ФСИН России по Новосибирской области. В ведомстве сообщили, что 31 октября мужчина должен был прийти в исправительный центр при ИК №2, но не вернулся в участок после работы. Сейчас идут «первоначальные розыскные мероприятия».
— Обращаем внимание представителей СМИ и общественности, что указанные действия не являются побегом из мест лишения свободы и не влекут за собой последствия уголовно-правового характера, поскольку граждане, отбывающие наказание в виде принудительных работ не лишены свободы, но обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров, — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ ФСИН России по Новосибирской области уточнили, что несвоевременное возвращение (срок более 24 часов) - это злостное нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ. Нарушителю могут ужесточить наказание после инцидента.
О происшествии сообщил телеграм-канал SHOT. По данным авторов поста, мужчине был вынесен приговор за хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ) и управление автомобилем в состоянии опьянения (264.1 УК РФ). Ему назначили срок в колонии, но позже наказание заменили на принудительные работы.
Летом в Новосибирской области в чатах появились сообщения о побеге осужденных из автозака. В полиции опровергли данные о произошедшем.