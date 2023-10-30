«Ракеты с неба — это детский сад по сравнению с тем, что произошло». Пассажирка рейса Израиль — Дагестан — о том, как всё было

Оксана еще с начала войны пыталась улететь из Израиля домой, в Екатеринбург. Цены на билеты доходили до полумиллиона рублей, а более или менее доступные рейсы появились только к концу месяца. В итоге Оксана и ее подруга взяли билеты на тот самый рейс Тель-Авив — Махачкала. По словам пассажирки, в самолете были в основном женщины и дети, в том числе тяжелобольной ребенок на ИВЛ.

— В Бен-Гурионе (аэропорт в Тель-Авиве. — Прим. ред.) нам сказали, что будет «спланированная, проплаченная Западом акция», — мол, кто хочет, может отказаться от полета. Мы подумали: «Ну ладно, там, может, с плакатами постоят, и всё». Но мы не думали, что это будет настолько страшно, что будут греметь автоматные очереди, — рассказала Оксана корреспонденту MSK1.RU.