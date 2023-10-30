«Ракеты с неба — это детский сад по сравнению с тем, что произошло». Пассажирка рейса Израиль — Дагестан — о том, как всё было

Вечером 29 октября толпа протестующих штурмовала аэропорт Махачкалы из-за прибывавшего рейса из Израиля. Бунтовщики прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет, который прилетел из Тель-Авива. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с одной из пассажирок того самого рейса и узнали, что им пришлось пережить и где они находятся сейчас.
Оксана еще с начала войны пыталась улететь из Израиля домой, в Екатеринбург. Цены на билеты доходили до полумиллиона рублей, а более или менее доступные рейсы появились только к концу месяца. В итоге Оксана и ее подруга взяли билеты на тот самый рейс Тель-Авив — Махачкала. По словам пассажирки, в самолете были в основном женщины и дети, в том числе тяжелобольной ребенок на ИВЛ.
— В Бен-Гурионе (аэропорт в Тель-Авиве. — Прим. ред.) нам сказали, что будет «спланированная, проплаченная Западом акция», — мол, кто хочет, может отказаться от полета. Мы подумали: «Ну ладно, там, может, с плакатами постоят, и всё». Но мы не думали, что это будет настолько страшно, что будут греметь автоматные очереди, — рассказала Оксана корреспонденту MSK1.RU.
После приземления пассажиры прошли паспортный контроль и получили багаж. Их встретили люди из службы безопасности аэропорта.
— Нас начали выводить, когда люди прорвались в аэропорт. Мы все бежали, нас посадили в автобус. Мы вообще не понимали, что происходит. Протестующие бежали за нашим автобусом, кричали: «Аллах акбар», махали флагами, — рассказывает Оксана.
— Мы им говорили: «Здесь нет израильтян на рейсе. Ну что они, дураки в такой ситуации вообще куда-то выезжать?» И все, мне кажется, это прекрасно знали. Они смотрели наши паспорта, но всё равно продолжали штурмовать автобус. Это была бешеная толпа, которую не остановить.
По словам Оксаны, сопровождавшие их охранники пытались отогнать бунтовщиков от автобуса, но их было слишком много.
— Они начали кидать камни, били стёкла, кричали, что они нас зарежут. Потом этот автобус рванул вперед. Мы поехали, и нас привезли в какое-то служебное здание, которое находится на территории аэропорта.
«Нам сказали, что это очень безопасное место»
— Сначала не было никого, потом вдруг приехало очень много силовиков, всё оцепили. Но протестующие по-прежнему пытались прорваться. Потом прилетел вертолет, нас через эту бешеную толпу быстро провели к нему. Мы сели в вертолет, и нас увезли. Мы не знали куда. Нам сказали, что это будет безопасное место.
Всю дорогу их сопровождал глава администрации Дербента Хизри Абакаров. О нем пассажирка рассказывала с большой благодарностью.
— Если бы не он, я не знаю, что бы было. Он и его люди были с нами всё это время. И он прямо как отец нас защищал. Успокаивал и везде был с нами: и в автобусе, и в вертолете.
— В итоге мы переночевали. Нас покормили, но и до этого в Махачкале ребята, которые отвечали за нашу безопасность, сразу накрыли стол. Но, конечно, ничего есть не хотелось, кусок в горло не лез.
Утром пассажиров отправили вертолетами в
— Он позаботился о том, чтобы мы были накормлены, чтобы у нас всё было. Нам принесли еды, чтобы мы взяли с собой в дорогу, и тут нам сделали кушать. Он сказал, что все вопросы по поводу билетов они возьмут на себя. Сейчас решают этот вопрос, он говорит: «Кому куда надо, купим ближайшие билеты за наш счет», — передала слова мэра Оксана.
«Ничего страшнее в жизни я не видела»
По словам женщины, хоть они и находятся в безопасности, пассажиры до сих пор не могут оправиться после произошедшего.
— Это был ужас. Мне кажется, ничего страшнее в жизни я не видела, — поделилась Оксана. — Я думала, что было страшно, когда ты сидишь под бомбежками в Израиле, когда ракеты летят с неба. А теперь я поняла, что ракеты с неба — это просто детский сад по сравнению с тем, что произошло сейчас.
Дома Оксану ждет мама Людмила. С начала протеста она гадала, что происходит с дочерью. Созвониться у них получилось только пару часов назад.
— Я, конечно, не в порядке. Я всю ночь не спала, мне под 70 лет. Оксана с подругой должны были сегодня прилететь в Екатеринбург, вот только вышли на связь, слава богу, — рассказала Людмила корреспонденту MSK1.RU.
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