Один большой холодильник: под Новосибирском артистам местного ДК пришлось выйти на сцену в куртках и пальто — это было не по программе

Корреспондент НГС направил официальный запрос в Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, которому принадлежит «Дом ученых» с просьбой прокомментировать ситуации. На момент публикации ответ не поступил.



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