Один большой холодильник: под Новосибирском артистам местного ДК пришлось выйти на сцену в куртках и пальто — это было не по программе

Под Новосибирском в рабочем поселке Краснообск в доме культуры «Дом ученых» не работает отопление. Из-за этого артисты вынуждены выходить на сцену в теплых куртках и шапках, а зритель брать с собой на представления теплые пледы, чтобы хоть как согреться во время выступления. Фото с концерта квартета Шаромова, который состоялся 21 октября, очевидцы опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Мама Краснообск | Васхнил».
— Скоро артисты перестанут приезжать в Краснообск. «Дом ученых» превратился в один большой холодильник, — говорится в посте.
Участник квартета Владимир Нестеров подтвердил НГС, что членам коллектива действительно пришлось выходить на сцену в теплой одежде.
— В здании не было отопления, и мы, чтобы не отменять концерт, так как билеты полностью распродали, мы просто потеплее оделись и вышли на сцену. Многие зрители также сидели в зале в теплой одежде, — пояснили Владимир Нестеров.
Как рассказал НГС, на условиях анонимности, один из сотрудников «Дома ученых», отопление в Доме культуры с начала отопительного сезона так и не включили.
— Действительно, зрители и артисты вынуждены сидеть в одежде, так как в зале очень холодно. Когда включат его, так и не знаем — рассказал НГС сотрудник Дома ученых.
Корреспондент НГС направил официальный запрос в Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, которому принадлежит «Дом ученых» с просьбой прокомментировать ситуации. На момент публикации ответ не поступил.
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