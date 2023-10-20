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Четыре миллиона заплатили родителям за гибель 9-летней дочери — она разбилась на заброшенной стройке

Директор строительной компании не дожил до приговора суда

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Заброшенная строительная площадка не охранялась. После трагедии надзорные органы стали закрывать подобные объекты в Новосибирске

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Новосибирский «Завод строительных материалов 7» заплатил четыре миллиона рублей родителям 9-летней девочки, которая в 2019-ом году разбилась на заброшенной стройплощадке по адресу Волховская, 33а. Решение суда о взыскании этой суммы строители не смогли оспорить. Об этом 20 октября сообщили судебные приставы Новосибирской области.

— Решение районного и апелляционного судов в кассационной инстанции осталось без изменений. Денежные средства были перечислены взыскателям. В связи с возмещением причиненного ущерба в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — заявили в пресс-службе УФС

28 мая 2019 года девочка со своими друзьями играла на территории заброшенной стройки на Волховской. Она сорвалась с высоты третьего этажа и разбилась. В смерти ребенка обвинили директора, отвечавшего за площадку «Завода строительных материалов 7» Геннадия Бессонова, однако наказать управленца не смогли. В сентябре 2020 года он умер от коронавируса, а уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

В июле 2023 года долгострой, где произошла трагедия, «Завод строительных материалов» выставил на продажу.

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