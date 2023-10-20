Четыре миллиона заплатили родителям за гибель 9-летней дочери — она разбилась на заброшенной стройке

Новосибирский «Завод строительных материалов 7» заплатил четыре миллиона рублей родителям 9-летней девочки, которая в 2019-ом году разбилась на заброшенной стройплощадке по адресу Волховская, 33а. Решение суда о взыскании этой суммы строители не смогли оспорить. Об этом 20 октября сообщили судебные приставы Новосибирской области.
— Решение районного и апелляционного судов в кассационной инстанции осталось без изменений. Денежные средства были перечислены взыскателям. В связи с возмещением причиненного ущерба в полном объеме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — заявили в пресс-службе УФС
28 мая 2019 года девочка со своими друзьями играла на территории заброшенной стройки на Волховской. Она сорвалась с высоты третьего этажа и разбилась. В смерти ребенка обвинили директора, отвечавшего за площадку «Завода строительных материалов 7» Геннадия Бессонова, однако наказать управленца не смогли. В сентябре 2020 года он умер от коронавируса, а уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.
В июле 2023 года долгострой, где произошла трагедия, «Завод строительных материалов» выставил на продажу.