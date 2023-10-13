Депутат Госдумы предложил ввести видеокамеры в детсадах после истязания дошкольников в Новосибирске

По словам депутата, если бы в дошкольном заведении Новосибирска были камеры, противоправные действия сотрудников сада удалось бы пресечь куда раньше, сообщает издание.



— Когда воспитатель знает, что он находится под объективами камер, он ведет себя иначе, лучше выполняет свои профессиональные обязанности, вежливо относится к воспитанникам. И такая идея никого не должна обижать или смущать, — приводятся слова Виталия Милонова. — Вспомните, ведь многие родители при приеме няни на работу предупреждают, что в доме есть камера, и все относятся к этому с пониманием.

