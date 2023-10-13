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Депутат Госдумы предложил ввести видеокамеры в детсадах после истязания дошкольников в Новосибирске

С инициативой выступил Виталий Милонов

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Депутат уточнил, что устанавливать камеры необходимо в зонах, где дети проводят большую часть времени

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить в детских садах камеры видеонаблюдения, сообщает издание «Вечерняя Москва». Он обратил внимание на информацию об истязании детей воспитателями частного сада в Новосибирске.

По словам депутата, если бы в дошкольном заведении Новосибирска были камеры, противоправные действия сотрудников сада удалось бы пресечь куда раньше, сообщает издание.

— Когда воспитатель знает, что он находится под объективами камер, он ведет себя иначе, лучше выполняет свои профессиональные обязанности, вежливо относится к воспитанникам. И такая идея никого не должна обижать или смущать, — приводятся слова Виталия Милонова. — Вспомните, ведь многие родители при приеме няни на работу предупреждают, что в доме есть камера, и все относятся к этому с пониманием.

Депутат уточнил, что устанавливать камеры необходимо в зонах, где несовершеннолетние проводят большую часть времени. Речь идет о местах, где они «спят и играют», заявил Виталий Милонов. Он добавил, что видеоархив должен иметь ограниченный доступ. При этом полиции необходимо предоставлять материалы по запросу, если возникнет конфликтная ситуация.

— Камера — лучший защитник воспитателя от необъективных посягательств, — сказал депутат.

О задержании двух воспитателей частного детского сада в Новосибирске стало известно 13 октября. По информации следствия, в июле сотрудники заведения систематически наносили побои детям и совершали другие насильственные действия.

— От противоправных действий пострадали более 10 воспитанников частного дошкольного учреждения, —сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Избиение детей в дошкольном заведении попало на камеру видеонаблюдения в конце июля этого года. После произошедшего проверки начали следователи и прокуратура.

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Детский садГосдумаВиталий МилоновИстязание детейНовосибирск
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