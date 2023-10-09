Ребенок в больнице: мэрия — об избиении школьника в Новосибирске

Пятиклассник попал в больницу после конфликта со сверстниками в Новосибирске. Об этом сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент образования.
Как сообщили в мэрии, инцидент произошел 29 сентября между учениками 5 класса школы №67 во время игры на детской площадке. Дети вступили в конфликт на улице Янтарной после уроков.
— В результате конфликта один обучающийся поступил в учреждение здравоохранения, — сообщили в мэрии. — Департаментом образования проводится расследование инцидента в МБОУ СОШ № 67.
В городской администрации корреспонденту издания также уточнили, планируется ли применить меры в отношении участников конфликта.
— Меры в отношении участников конфликта могут быть применены только по завершению расследования. На настоящий момент расследование инцидента не завершено, — заявили в мэрии.
Информация об избиении появилась в начале октября. Данные о конфликте поступили в полицию, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента. Как сообщила СМИ мать мальчика, в ребенок получил черепно-мозговую травму.
На минувших выходных в Бердске Новосибирской области произошел конфликт между школьниками. Дети поставили мальчика на колени и требовали от него извинений. Они могли угрожать ребенку шокером.