Ребенок в больнице: мэрия — об избиении школьника в Новосибирске

Пятиклассник попал в больницу после конфликта со сверстниками в Новосибирске. Об этом сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент образования.

Как сообщили в мэрии, инцидент произошел 29 сентября между учениками 5 класса школы №67 во время игры на детской площадке. Дети вступили в конфликт на улице Янтарной после уроков.