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Ребенок в больнице: мэрия — об избиении школьника в Новосибирске

Конфликт произошел в сентябре на детской площадке

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Конфликт произошел между учениками школы №67 на детской площадке

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Пятиклассник попал в больницу после конфликта со сверстниками в Новосибирске. Об этом сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент образования.

Как сообщили в мэрии, инцидент произошел 29 сентября между учениками 5 класса школы №67 во время игры на детской площадке. Дети вступили в конфликт на улице Янтарной после уроков.

— В результате конфликта один обучающийся поступил в учреждение здравоохранения, — сообщили в мэрии. — Департаментом образования проводится расследование инцидента в МБОУ СОШ № 67.

В городской администрации корреспонденту издания также уточнили, планируется ли применить меры в отношении участников конфликта.

— Меры в отношении участников конфликта могут быть применены только по завершению расследования. На настоящий момент расследование инцидента не завершено, — заявили в мэрии.

Информация об избиении появилась в начале октября. Данные о конфликте поступили в полицию, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента. Как сообщила СМИ мать мальчика, в ребенок получил черепно-мозговую травму.

На минувших выходных в Бердске Новосибирской области произошел конфликт между школьниками. Дети поставили мальчика на колени и требовали от него извинений. Они могли угрожать ребенку шокером.

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