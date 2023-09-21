22 за ночь. Россию массово атаковали беспилотники: видео взрывов из Крыма

В ночь с 20 на 21 сентября Россию массово атаковали беспилотники. 19 сбили над акваторией Черного моря и еще по одному над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — передали в ведомстве.
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал местных жителей быть осторожными.
— Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО — отойдите от окон, — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 сентября в небе над Россией сбили беспилотники. По информации Минобороны, ВСУ атаковали Москву и Крым.