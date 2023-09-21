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Спецоперация на Украине

22 за ночь. Россию массово атаковали беспилотники: видео взрывов из Крыма

Местных жителей призывают сохранять спокойствие

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На видео попали, предположительно, звуки передвижения и взрыва беспилотников

Видео: Crimeanwind / T.me

В ночь с 20 на 21 сентября Россию массово атаковали беспилотники. 19 сбили над акваторией Черного моря и еще по одному над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — передали в ведомстве.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал местных жителей быть осторожными.

— Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО — отойдите от окон, — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 сентября в небе над Россией сбили беспилотники. По информации Минобороны, ВСУ атаковали Москву и Крым.

БеспилотникиКрымАтакаБПЛАМинобороны
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