«По огородам и участкам»: реки с кровью хлынули по улицам в Черепаново — что говорят власти

Жительница Черепаново Новосибирской области сообщила, что по улице города потекла красная жидкость. О происшествии она заявила в группе «Черепановские вести» во «ВКонтакте» накануне, 13 сентября. По ее словам, из канализации в город хлынула кровь.
— Сегодня утром, видимо, с мясокомбината в канализацию были сброшены какие-то отходы и теперь по всей улице Кирова из канализации идёт кровь, — сообщила сибирячка.
Женщина уточнила, что на место вызвали специалистов, которые откачали канализационные колодцы на участке. По ее словам, аналогичная ситуация возникла в городе несколько лет назад.
— Были переполнены все канализационные колодцы по улице. Их содержимое пошло по нашим огородам и придомовым участкам. И сегодня это повторилось, — заявила жещина. — Мы позвонили в диспетчерскую, заявку приняли, и откачивать колодцы приехали только после обеда. Всё это сопровождается ещё и ужасным запахом.
НГС позвонил в администрацию города Черепаново с просьбой прокомментировать ситуацию. Как рассказал журналисту издания эксперт отдела ЖХК и строительства администрации Черепаново Анатолий Кузнецов, причиной происшествия стал засор.
— Днем выезжали специалисты нашего Горводоканала, причину нашли. Не то, чтобы мясокомбинат, просто произошло засорение определенного участка канализационного коллектора, — сказал Анатолий Кузнецов.
Он добавил, что засор устранили ночью с 13 на 14 сентября. Работы завершили примерно в 04:00 утра.
— Они вызывали спецмашину, она к вечеру приехала. Мясокомбинат тоже качает в общий коллектор, раз в нем засорилось, началось скопление и пошло через колодцы. Из коллектора пошла не кровь, а вода с примесью. Такой прям крови не было, просто примесь, вода немного окрасилась, — уточнил специалист.
Он подтвердил, что похожая ситуация также возникла два года назад в Черепаново. Для устранения засора в город вызывали специальную машину. НГС позвонил на Черепановский мясокомбинат с просьбой прокомментировать ситуацию, но журналисту не ответили на звонок.
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