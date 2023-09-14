«По огородам и участкам»: реки с кровью хлынули по улицам в Черепаново — что говорят власти

Он подтвердил, что похожая ситуация также возникла два года назад в Черепаново. Для устранения засора в город вызывали специальную машину. НГС позвонил на Черепановский мясокомбинат с просьбой прокомментировать ситуацию, но журналисту не ответили на звонок.

