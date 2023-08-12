Вычерпывали ведрами: дом затопило после дождя на Фасадной — вода стоит на уровне первого этажа

— Проблема в ливневой канализации, которой, как правило, на Западном нет. У нас есть каналы, туда сливается вода, но их не чистят — всё встает в один уровень. А мы чуть ниже, чем все остальные. Топит до первого этажа дома до площадки, всё полностью в воде, — рассказала Лилия. — К нам приехали аварийка и Горводоканал, заглянули в колодцы и уехали. Мы просили откачку для подъезда, но никто не приехал. Колодцы встали, мы сливаем воду в канализацию, хотя так нельзя делать. Но выбора нет. Если ночью пойдет дождь, то вода опять встанет — сейчас она немного ушла. Она стоит под домом в уровень с полом первого этажа.

