Вычерпывали ведрами: дом затопило после дождя на Фасадной — вода стоит на уровне первого этажа

12 августа в Новосибирске во время дождя затопило дом
— Со дворов вода полилась к нам в подъезды, руками вычерпывали. Я живу на первом этаже, и вода под самую половицу, — сообщила НГС местная жительница.
Председатель дома Лилия сообщила журналисту издания, что жильцы позвонили в управляющую компанию, депутатам и другим специалистам, чтобы те помогли решить проблемную ситуацию. Она объяснила, что в жилом доме размещено два подъезда.
— Проблема в ливневой канализации, которой, как правило, на Западном нет. У нас есть каналы, туда сливается вода, но их не чистят — всё встает в один уровень. А мы чуть ниже, чем все остальные. Топит до первого этажа дома до площадки, всё полностью в воде, — рассказала Лилия. — К нам приехали аварийка и Горводоканал, заглянули в колодцы и уехали. Мы просили откачку для подъезда, но никто не приехал. Колодцы встали, мы сливаем воду в канализацию, хотя так нельзя делать. Но выбора нет. Если ночью пойдет дождь, то вода опять встанет — сейчас она немного ушла. Она стоит под домом в уровень с полом первого этажа.
По словам председателя дома, здание не первый раз топит водой во время дождей. Она уточнила, что похожая ситуация произошла почти неделю назад, 4 августа, когда в городе прошел ливень.
— Если будет идти дождливая неделя и каждый раз будет топить… нас смоет. Первые этажи точно, — сказала женщина.
НГС обратился к главному инженеру управляющей компании «Спас-Дом» с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалист сообщила, что первая заявка о подтоплении здания поступила специалистам до 11:00 часов. Сотрудники выехали на проблемный участок.
— Первая заявка поступила в первую половину дня, когда начался дождь, подтопление подвала. Затопление в подъезде произошло после 14:00 часов, — сообщила инженер.
Специалист уточнила, что в доме проводит работы подрядчик по капремонту холодного и горячего водоснабжения, а также придомовой территории. На участке нарушили производство, и это выявили во время дождя.
— От УК отреагировали. Пытались поставить откачивающие насосы, но не получилось — все ближайшие канализационные колодцы находились на подпоре. Нет технической возможности провести откачку в доме, пока не откачают колодцы канализации, — сообщила специалист.
По ее словам, сотрудники Горканализации провели прочистку внутриквартальной канализационной трассы, куда направили бригаду УК для обследования. Ликвидировать воду в жилом доме специалисты рассчитывают к утру.
— Проблема будет в том, что в подъезде деревянный, бетонный пол, там нет уклона. В подвале мы откапываем яму и ставим насос — будем проводить обследование, где находится низкая точка, чтобы поставить устройство. К утру постараемся выровнять ситуацию, чтобы воды не было, — сообщила специалист. — В первую очередь подъезд.
НГС позвонил в центральную диспетчерскую службу Горводоканала с просьбой прокомментировать ситуацию, но специалисты не ответили на звонок журналиста.
Днем 12 августа после дождя в Новосибирске затопило квартиры в доме на улице Дуси Ковальчук. В них провисли натяжные потолки и повредились обои.