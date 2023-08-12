«Плавает большая часть дома»: квартиры затопило водой на Дуси Ковальчук — видео последствий непогоды

12 августа жители Новосибирска сообщили о потопе в своих квартирах, который произошел после затяжного дождя. Вода хлынула в жилье на улице Дуси Ковальчук, 91. В редакцию НГС обратились несколько владельцев квартир в жилом доме.
Как сообщила НГС жительница дома Наталья Петровна, после дождя в ее квартире провисли натяжные потолки и повредились обои. Сибирячка живет на седьмом этаже девятиэтажного дома и утверждает, что потоп произошел из-за протечки крыши. Она прислала редакции издания фото повреждений.
— Потолки провисли более чем на метр, обои отстали и покоробились в двух комнатах. По стояку протекло с 9-го по 5-й этажи, — сообщила женщина. — В УК обращалась старшая по дому, они приняли экстренные меры: отключили электричество в местах протечек, отключили лифты.
Еще одна жительница дома, Юлия, также обратилась в НГС с информацией о подтоплении в ее квартире. Женщина проживает с сыном на восьмом этаже здания. Юлия сняла видео, на котором можно заметить, как вода льется из натяжного потолка. Вода также льется в подъезде дома.
— Плавает большая часть дома, — заявила женщина.
По данным «Контур.Фокуса», ООО Управляющая компания «Октябрьская» образовано в Новосибирске, директором компании выступает Юрий Астраханцев, учредителем — АО «Лифтремонт». Генеральным директором последнего числится Олег Барсуков. На конец 2022 года выручка АО составила 4,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 589 тысяч рублей. Чистая прибыль ООО УК «Октябрьская» за прошлый год составила 199 тысяч рублей, выручка достигла 560,5 миллиона рублей.
Управляющей компанией жилого дома выступает ООО УК «Октябрьская», здание обслуживает подрядная организация ООО «Комфорт-Н», участок Дачная. НГС позвонил в диспетчерскую службу управляющих компаний, но специалисты не смогли прокомментировать ситуацию. Издание направило запрос с просьбой сообщить, в связи с чем в доме произошел потоп.
12 августа в Новосибирске прошел сильный дождь. Из-за осадков дороги оказались под водой. НГС вел онлайн-трансляцию о ситуации на улицах.