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СрочноВ Новосибирске затопило дорогу после дождя
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Новосибирск оказался под водой из-за дождя — онлайн-трансляция

Показываем фото и видео с улиц города

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Днем 12 августа в Новосибирске начался сильный дождь. В результате дороги в городе оказались под водой.

НГС рассказывает о ситуации на улицах в онлайн-трансляции.

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Накануне синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупредили, что в Новосибирске с 12 по 14 августа ожидаются дожди.

В Новосибирске ночью 13 и 14 августа — от +11 до +13 градусов. Днем на все трое суток синоптики прогнозируют температуру +17... +19 градусов. В выходные ветер северо-западный 4–9 м/с, в понедельник днем переход на юго-западный силой 3–8 м/с.

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Так сейчас выглядит парковка рядом с Ленина, 12. Пешеходам по таким лужам пробраться трудно.

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Видео: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

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Последствия дождя в районе улицы улице Залесского попали на видео.

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Видео: читатель НГС

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