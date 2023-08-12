Новосибирск оказался под водой из-за дождя — онлайн-трансляция

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Накануне синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупредили, что в Новосибирске с 12 по 14 августа ожидаются дожди.
В Новосибирске ночью 13 и 14 августа — от +11 до +13 градусов. Днем на все трое суток синоптики прогнозируют температуру +17... +19 градусов. В выходные ветер северо-западный 4–9 м/с, в понедельник днем переход на юго-западный силой 3–8 м/с.
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Так сейчас выглядит парковка рядом с Ленина, 12. Пешеходам по таким лужам пробраться трудно.
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Последствия дождя в районе улицы улице Залесского попали на видео.
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