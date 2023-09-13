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Сибирячка получила 700 тысяч рублей за травму на железной дороге — ей ампутировало ногу

В отношении бригады электрички возбудили дело, но его прекратили

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Инцидент произошел 7 декабря прошлого года

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В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело в отношении машиниста электрички и его помощника. Их обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), из-за чего пассажирка электрички получила тяжкий вред здоровью. Ей ампутировало ногу.

Инцидент произошел 7 декабря прошлого года на остановочной платформе «Новосибирск-Западный». Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, фигуранты дела не убедились в окончании посадки и высадки пассажиров, а также не приняли мер к экстренному торможению поезда.

Подробности дела раскрыли в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». В ней сообщили, что женщина взялась рукой за поручень, чтобы подняться по ступеням электропоезда, когда двери автоматически закрылись и зажали ей сумку. После этого электричка начала движение.

— Рука женщины оказалась зажатой ручками сумки, поэтому она, прежде чем упасть между остановочной платформой и колесами поезда, еще около 8 метров бежала за электричкой, — указано в сообщении.

Женщину доставили в больницую где ей оказали помощь. В результате происшествия она получила травму в виде ампутации ноги.

В ходе судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении дела, так как стороны «помирились». Машинист и его помощник принесли извинения и выплатили компенсацию морального вреда пассажирке, она получила от каждого из подсудимых по 350 000 рублей. Суд прекратил уголовное дело.

Накануне в Новосибирской области мужчина попал под грузовой поезд. Он скончался на месте происшествия.

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