Сибирячка получила 700 тысяч рублей за травму на железной дороге — ей ампутировало ногу

Подробности дела раскрыли в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». В ней сообщили, что женщина взялась рукой за поручень, чтобы подняться по ступеням электропоезда, когда двери автоматически закрылись и зажали ей сумку. После этого электричка начала движение.

