Рядом со станцией Издревая погиб мужчина: он попал под поезд, которого не заметил

В Новосибирской области мужчина попал под грузовой поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, сибиряк скончался на месте.



Инцидент произошел вечером 12 сентября на 17 километре 10 пикета перегона станций Издревая — Жеребцово. Мужчина шел по железнодорожному пути и не заметил грузовой поезд.

