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Рядом со станцией Издревая погиб мужчина: он попал под поезд, которого не заметил

После происшествия следователи начали проверку

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Сотрудики Новосибирского следственного отдела на транспорте были на месте произошедшего

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В Новосибирской области мужчина попал под грузовой поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, сибиряк скончался на месте.

Инцидент произошел вечером 12 сентября на 17 километре 10 пикета перегона станций Издревая — Жеребцово. Мужчина шел по железнодорожному пути и не заметил грузовой поезд.

— От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — указано в сообщении.

Из-за происшествия специалисты Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России начали проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

8 сентября в Новосибирске на перегоне станций Обское море — Береговая 16-летний подросток попал под поезд. Его госпитализировали.

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