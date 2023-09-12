Одному пассажиру стало плохо: что известно о ЧП с самолетом к этому часу — в одной картинке

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле в Новосибирской области недалеко от деревни Каменка в Убинском районе. Самолет летел из Сочи в Омск.
На борту, по информации от МЧС по Новосибирской области, было 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Никто их них не пострадал. В 11:30 люди забрали свой багаж из самолета, после этого их на 6 автобусах отвезли в местный Дом культуры.
В МЧС сообщили, что пострадавших во время инцидента не было. Но после в пресс-службе новосибирского Минздрава сообщили, что у одного из пассажиров поднялось давление.
Как пишет ТАСС, самолет подал сигнал тревоги. Споттеры Новосибирска в чате написали, что слышали сообщение MAYDAY по остатку топлива.
Источник НГС рассказал о причинах посадки самолета под Новосибирском: при подлете к Омску выявили неисправность гидросистемы, приняли решение лететь в Новосибирск, так как там техническая база лучше. Но у самолета не хватило топлива, пришлось подбирать площадку с воздуха и садиться в поле.
По данным телеграм-канала Baza, самолетом управляли два пилота: Сергей Белов и Эдуард Семенов. Пилоты смогли посадить борт с отказавшей гидросистемой в поле.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, представители возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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