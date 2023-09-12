Одному пассажиру стало плохо: что известно о ЧП с самолетом к этому часу — в одной картинке

На борту, по информации от МЧС по Новосибирской области, было 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Никто их них не пострадал. В 11:30 люди забрали свой багаж из самолета, после этого их на 6 автобусах отвезли в местный Дом культуры.