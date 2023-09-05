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СрочноПожар в жилом 9-этажном доме. Есть пострадавший
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Пострадала женщина: пожар вспыхнул в 9-этажном доме — видео с места

В здании загорелась квартира

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Огонь заметили в 9-этажном здании на улице Дундича Олеко

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В Новосибирске вспыхнул пожар в жилом доме в Калининском районе. Как сообщила редакции читательница НГС, огонь заметили в 9-этажном здании на улице Дундича Олеко, 21, в нем загорелась квартира.

Сибирячка прислала редакции видео с места происшествия. Она сообщила, что из-за пожара люди вышли из здания на улицу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пожарные прибыли к жилому дому в 21:55.

Видео: Читательница НГС

Данные о пожаре прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило специалистам в 21:48, пожарные прибыли к жилому дому в 21:55. В здании загорелась квартира на 5 этаже.


— Проникли в квартиру, высокая температура, проверяют на наличие людей. Информация уточняется, — сообщили в ведомстве.

Ликвидировать открытое горение специалистам удалось в 22:35. В результате пожара пострадала женщина.

Накануне в Новосибирске загорелся цех на улице Большевистской. Пожарные эвакуировали два кислородных баллона с участка возгорания.

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