Пострадала женщина: пожар вспыхнул в 9-этажном доме — видео с места

В Новосибирске вспыхнул пожар в жилом доме в Калининском районе. Как сообщила редакции читательница НГС, огонь заметили в 9-этажном здании на улице Дундича Олеко, 21, в нем загорелась квартира.
Сибирячка прислала редакции видео с места происшествия. Она сообщила, что из-за пожара люди вышли из здания на улицу.
Данные о пожаре прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило специалистам в 21:48, пожарные прибыли к жилому дому в 21:55. В здании загорелась квартира на 5 этаже.
— Проникли в квартиру, высокая температура, проверяют на наличие людей. Информация уточняется, — сообщили в ведомстве.
Ликвидировать открытое горение специалистам удалось в 22:35. В результате пожара пострадала женщина.
Накануне в Новосибирске загорелся цех на улице Большевистской. Пожарные эвакуировали два кислородных баллона с участка возгорания.