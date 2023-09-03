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Сибирячка провалилась в коллектор в лесу — видео спасения

Женщина отправилась за грибами

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После спасения женщину передали медикам

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62-летняя жительница Новосибирска провалилась в коллектор во время похода в лес. Как сообщили спасатели МАСС, женщина отправилась в лесную чащу за грибами.

Как уточнили спасители, сибирячка сама позвонила в службу, но объяснить где именно она находится не смогла. Женщина знала только название улицы, по которой она шла в лес — Тайнинская.

— Спасатели МАСС двумя экипажами выехали на поисково-спасательные работы по указанному ориентиру. Женщина была найдена в километре от точки входа. Так как женщина была дезориентирована, изначально она указывала другое направление своего передвижения. Спасатели нашли женщину в противоположной стороне, — пояснили спасители.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МАСС

Сибирячку вытащили из коллектора и передали медикам. Информацию об открытом коллекторе передана в контролирующие органы.

Ранее спасатели МАСС помогли мужчине, которому бетонными плитами зажало ногу. Инцидент произошел на улице Грибоедова.

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