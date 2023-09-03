Сибирячка провалилась в коллектор в лесу — видео спасения

62-летняя жительница Новосибирска провалилась в коллектор во время похода в лес. Как сообщили спасатели МАСС, женщина отправилась в лесную чащу за грибами.



Как уточнили спасители, сибирячка сама позвонила в службу, но объяснить где именно она находится не смогла. Женщина знала только название улицы, по которой она шла в лес — Тайнинская.

