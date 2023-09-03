Сибирячка провалилась в коллектор в лесу — видео спасения

62-летняя жительница Новосибирска провалилась в коллектор во время похода в лес. Как сообщили спасатели МАСС, женщина отправилась в лесную чащу за грибами.
Как уточнили спасители, сибирячка сама позвонила в службу, но объяснить где именно она находится не смогла. Женщина знала только название улицы, по которой она шла в лес — Тайнинская.
— Спасатели МАСС двумя экипажами выехали на поисково-спасательные работы по указанному ориентиру. Женщина была найдена в километре от точки входа. Так как женщина была дезориентирована, изначально она указывала другое направление своего передвижения. Спасатели нашли женщину в противоположной стороне, — пояснили спасители.
Сибирячку вытащили из коллектора и передали медикам. Информацию об открытом коллекторе передана в контролирующие органы.
Ранее спасатели МАСС помогли мужчине, которому бетонными плитами зажало ногу. Инцидент произошел на улице Грибоедова.