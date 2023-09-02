Движение перекрыто. По Крымскому мосту попытались ударить морскими беспилотниками

В ночь на 2 сентября по Крымскому мосту попытались ударить тремя морскими беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны.
Первая атака произошла около 23:15 часов по Москве, вторая — около 2:10 и третья — около 2:20. По информации ведомства, все беспилотники были уничтожены.
— Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря, — описало Минобороны одну из атак.
Движение по мосту временно перекрыли.
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— Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — обратился к водителям телеграм-канал с оперативной информацией о Крымском мосте.