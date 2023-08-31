Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении потолка в кафе в Искитиме

В Новосибирской области вечером 31 августа рухнул потолок в кафе «Солнечный день» в Искитиме. Во время происшествия пострадали несколько человек. В областном Центре медицины катастроф НГС рассказали о состоянии посетителей.
— Посетители кафе отделались незначительными ушибами. Несколько человек доставили в травмпункт. Переломов ни у кого нет, смертей тоже, — пояснили в центре.
Корреспондент НГС попытался связаться с владельцем кафе, но он отказался общаться с журналистом и бросил трубку.
Ранее в Новосибирске обрушилась стена частного дома. На место выезжали сотрудники МЧС.