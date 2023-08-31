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Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении потолка в кафе в Искитиме

Несколько человек доставили в травмпункт

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Происшествие случилось в кафе «Солнечный день»

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В Новосибирской области вечером 31 августа рухнул потолок в кафе «Солнечный день» в Искитиме. Во время происшествия пострадали несколько человек. В областном Центре медицины катастроф НГС рассказали о состоянии посетителей.

— Посетители кафе отделались незначительными ушибами. Несколько человек доставили в травмпункт. Переломов ни у кого нет, смертей тоже, — пояснили в центре.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Искитимская газета», НГИ

Корреспондент НГС попытался связаться с владельцем кафе, но он отказался общаться с журналистом и бросил трубку.

Ранее в Новосибирске обрушилась стена частного дома. На место выезжали сотрудники МЧС.

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