«Я никогда не говорила, что виновата не я»: сибирячка сбила ребенка — теперь с нее требуют огромную компенсацию

После этого Вероника передумала заключать мировое соглашение: она пожалела Светлану, а та вдруг передумала платить деньги. По словам матери пострадавшего ребенка, когда виновница ДТП вновь подняла тему возможного мирового соглашения, ни о каких уступках речь уже не шла.



— Мой адвокат выставил ей миллион, ее адвокат сказал, что это слишком много и у нее нет таких денег и пусть тогда всё идет до суда.



На вопрос, помогала ли Светлана им с сыном, Вероника отвечает, что поначалу женщина действительно перечисляла ей деньги, но затем прекратила.

