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«"Рено" врезалось в стоящие на обочине машины»: в массовом ДТП под Новосибирском пострадал 5-летний ребенок

Помощь врачей понадобилась и 88-летней женщине

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Машина вылетела на обочину, где столкнулась с еще двумя автомобилями

Машина вылетела на обочину, где столкнулась с еще двумя автомобилями

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В ДТП под Новосибирском пострадал 5-летний ребенок и 88-летняя женщина

В Новосибирской области на Колыванском шоссе произошло массовое ДТП. Авария случилась вчера, 24 июля, около 14:00.

— Женщина за рулем «Рено» ехала со стороны Колывани в Новосибирск и совершила столкновение со стоящими на обочине автомобилями — «Маздой» и УАЗом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В итоге медицинская помощь понадобилась 5-летнему ребенку, который находился в «Мазде», а также 88-летней пассажирке «Рено». Пострадавших доставили в больницу.

— Где именно находился ребенок во время ДТП, сейчас устанавливается, — добавили в ведомстве.

Вчера в Новосибирской области на трассе Р-254 «Тойота-Королла» залетела под полуприцеп тягача «Скания». От удара у легковушки полностью смяло переднюю часть.

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ДТПДТП с пострадавшими
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