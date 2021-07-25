«"Рено" врезалось в стоящие на обочине машины»: в массовом ДТП под Новосибирском пострадал 5-летний ребенок

В ДТП под Новосибирском пострадал 5-летний ребенок и 88-летняя женщина
В Новосибирской области на Колыванском шоссе произошло массовое ДТП. Авария случилась вчера, 24 июля, около 14:00.
— Женщина за рулем «Рено» ехала со стороны Колывани в Новосибирск и совершила столкновение со стоящими на обочине автомобилями — «Маздой» и УАЗом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В итоге медицинская помощь понадобилась
— Где именно находился ребенок во время ДТП, сейчас устанавливается, — добавили в ведомстве.
Вчера в Новосибирской области на трассе Р-254 «Тойота-Королла» залетела под полуприцеп тягача «Скания». От удара у легковушки полностью смяло переднюю часть.