Под Новосибирском «Тойота» залетела под фуру — пострадал ребенок

Вечером в субботу, 24 июля, в Новосибирской области на трассе Р-254 «Тойота-Королла» залетела под полуприцеп тягача «Скания». От удара у легковушки полностью смяло переднюю часть.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота-Королла» следовал со стороны Коченево в сторону Новосибирска и в пути следования совершил столкновение с грузовым транспортным средством «Скания», водитель которого совершал поворот. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлена пассажирка «Тойоты» — ребенок в возрасте 11 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.