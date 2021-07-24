Под Новосибирском «Тойота» залетела под фуру — пострадал ребенок

Вечером в субботу, 24 июля, в Новосибирской области на трассе
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота-Королла» следовал со стороны Коченево в сторону Новосибирска и в пути следования совершил столкновение с грузовым транспортным средством «Скания», водитель которого совершал поворот. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлена пассажирка «Тойоты» — ребенок в возрасте 11 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Согласно 2ГИС, авария спровоцировала небольшую пробку в обе стороны. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В мае Hyundai Solaris, брендированный «Ситимобил», залетел под грузовик дорожников на Октябрьском мосту.