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Под Новосибирском «Тойота» залетела под фуру — пострадал ребенок

От удара у легковушки полностью смяло перед

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Авария произошла в 18 часов 20 минут

Авария произошла в 18 часов 20 минут

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Вечером в субботу, 24 июля, в Новосибирской области на трассе Р-254 «Тойота-Королла» залетела под полуприцеп тягача «Скания». От удара у легковушки полностью смяло переднюю часть.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота-Королла» следовал со стороны Коченево в сторону Новосибирска и в пути следования совершил столкновение с грузовым транспортным средством «Скания», водитель которого совершал поворот. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлена пассажирка «Тойоты» — ребенок в возрасте 11 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Согласно 2ГИС, авария спровоцировала небольшую пробку в обе стороны. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В мае Hyundai Solaris, брендированный «Ситимобил», залетел под грузовик дорожников на Октябрьском мосту.

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ДТПзалетел под фурупострадал ребенок
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