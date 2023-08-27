«Мы люди, которых нет». Ребенку-инвалиду пришлось сползать по лестнице из зала суда, и никто не предложил помощь

В редакцию 116.RU попала видеозапись, как мальчик ползком, держась руками за пыльные ступеньки, спускается с мраморной лестницы. Эти кадры сделаны в здании Вахитовского райсуда Казани, и прислала их мама подростка. У
Елена — многодетная мама-одиночка. Она воспитывает двоих сыновей с инвалидностью —
Весной прокуратура начала судиться с исполкомом Казани за жилье для старшего сына. Кирилл должен был присутствовать на заседаниях. По перекопанному городу Елена вместе с подростком кое-как добрались до места назначения. Перед мамой встал вопрос, как внести подростка с коляской в здание суда. Кнопка, с помощью которой инвалиды вызывают сотрудников, не работала. Охранник, который все-таки обратил внимание на них, так и не смог поднять коляску. Елене пришлось нести сына самой: на первый этаж вместе с коляской, а на третий, где рассматривали дело, на руках. По словам женщины, сотрудники просто проходили мимо.
— Кирилл не держит голову, у него атония, то есть нет тонуса мышц. Он как сосиска висит. За эти месяцы, что идут суды, он поправился до 46 кг. Я уже не могу его носить. У меня 4 грыжи, руки и ноги уже трясутся. Я вешу 51 кг, а он 46, он с меня ростом. А есть еще коляска, которая тоже не 2 кг весит, — рассказывает наша собеседница.
С апреля Елена и Кирилл побывали на 4 заседаниях. По словам мамы, встречи так и не перенесли на первый этаж, так что ей приходилось проходить этот «квест» не единожды. Во время одной из таких поездок у Елены уже не осталось сил, чтобы донести Кирилла до крыльца, поэтому ребенок спускался сам — как мог. Тогда-то женщина и сняла эти кадры.
— Мужики, прокуроры стояли и ждали, пока Кирилл сползет. Они даже не сказали: «Давайте поможем донести до такси». Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет, — с горечью вспоминает Елена.
Этот крик души матери может выглядеть как укор в сторону равнодушных людей. Но всё же главная проблема — недоступная среда. В ноябре мы уже писали и показывали, как в этот же Вахитовский райсуд пыталась попасть колясочница Амина Ибниева. Вместе с ней мы увидели все проблемы, с которыми сталкивается неходячий человек, который хочет попасть на суд: от слишком высоких кнопок до отсутствия специального лифта. Администратор согласился с нами, что подъемник нужен, но денег на него нет. В итоге коляску подняли несколько крепких мужчин. Заседание перенесли с четвертого на первый этаж. Ирония в том, что Ибниева судилась с главой Общества инвалидов РТ. Именно он, по словам женщины, согласовывает подобные здания на «доступность».