«Мы люди, которых нет». Ребенку-инвалиду пришлось сползать по лестнице из зала суда, и никто не предложил помощь

— Кирилл не держит голову, у него атония, то есть нет тонуса мышц. Он как сосиска висит. За эти месяцы, что идут суды, он поправился до 46 кг. Я уже не могу его носить. У меня 4 грыжи, руки и ноги уже трясутся. Я вешу 51 кг, а он 46, он с меня ростом. А есть еще коляска, которая тоже не 2 кг весит, — рассказывает наша собеседница.

С апреля Елена и Кирилл побывали на 4 заседаниях. По словам мамы, встречи так и не перенесли на первый этаж, так что ей приходилось проходить этот «квест» не единожды. Во время одной из таких поездок у Елены уже не осталось сил, чтобы донести Кирилла до крыльца, поэтому ребенок спускался сам — как мог. Тогда-то женщина и сняла эти кадры.