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«Мы люди, которых нет». Ребенку-инвалиду пришлось сползать по лестнице из зала суда, и никто не предложил помощь

Всё происходило на глазах у прокуроров, охранников и других сотрудников

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Кирилл весит 46 кг, его мама — 51 кг. Женщина уже физически не может поднимать сына на коляске по лестницам

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В редакцию 116.RU попала видеозапись, как мальчик ползком, держась руками за пыльные ступеньки, спускается с мраморной лестницы. Эти кадры сделаны в здании Вахитовского райсуда Казани, и прислала их мама подростка. У 14-летнего Кирилла ДЦП, и обычно он передвигается на коляске. Но взобраться на ней на третий этаж, где его ждал судья, было невозможно. Вот такая «доступная» среда, говорит мама мальчика. Наши коллеги из 161.RU рассказали эту историю с самого начала.

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Видео: предоставлено героями материала

Елена — многодетная мама-одиночка. Она воспитывает двоих сыновей с инвалидностью — 14-летнего Кирилла и 11-летнего Ярослава, а также 9-летнюю Викторию. Семья ютится на 12 метрах трехкомнатной квартиры, которую делит с другими родственниками.

Весной прокуратура начала судиться с исполкомом Казани за жилье для старшего сына. Кирилл должен был присутствовать на заседаниях. По перекопанному городу Елена вместе с подростком кое-как добрались до места назначения. Перед мамой встал вопрос, как внести подростка с коляской в здание суда. Кнопка, с помощью которой инвалиды вызывают сотрудников, не работала. Охранник, который все-таки обратил внимание на них, так и не смог поднять коляску. Елене пришлось нести сына самой: на первый этаж вместе с коляской, а на третий, где рассматривали дело, на руках. По словам женщины, сотрудники просто проходили мимо.

— Кирилл не держит голову, у него атония, то есть нет тонуса мышц. Он как сосиска висит. За эти месяцы, что идут суды, он поправился до 46 кг. Я уже не могу его носить. У меня 4 грыжи, руки и ноги уже трясутся. Я вешу 51 кг, а он 46, он с меня ростом. А есть еще коляска, которая тоже не 2 кг весит, — рассказывает наша собеседница.

С апреля Елена и Кирилл побывали на 4 заседаниях. По словам мамы, встречи так и не перенесли на первый этаж, так что ей приходилось проходить этот «квест» не единожды. Во время одной из таких поездок у Елены уже не осталось сил, чтобы донести Кирилла до крыльца, поэтому ребенок спускался сам — как мог. Тогда-то женщина и сняла эти кадры.

— Мужики, прокуроры стояли и ждали, пока Кирилл сползет. Они даже не сказали: «Давайте поможем донести до такси». Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет, — с горечью вспоминает Елена.

Этот крик души матери может выглядеть как укор в сторону равнодушных людей. Но всё же главная проблема — недоступная среда. В ноябре мы уже писали и показывали, как в этот же Вахитовский райсуд пыталась попасть колясочница Амина Ибниева. Вместе с ней мы увидели все проблемы, с которыми сталкивается неходячий человек, который хочет попасть на суд: от слишком высоких кнопок до отсутствия специального лифта. Администратор согласился с нами, что подъемник нужен, но денег на него нет. В итоге коляску подняли несколько крепких мужчин. Заседание перенесли с четвертого на первый этаж. Ирония в том, что Ибниева судилась с главой Общества инвалидов РТ. Именно он, по словам женщины, согласовывает подобные здания на «доступность».

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