Приставы отобрали квартиру у стариков-инвалидов за долг дочери в 38 тысяч рублей. Квартира ушла на торгах за бесценок

— Она и о существовании долга узнала в кабинете у приставов. Ранее никаких уведомлений, как говорит сама, не получала, сервисом «Госуслуги» женщина не пользуется, и какие-либо письма от ФССП ей не приходили, — говорит общественница.

Мы обратились за разъяснением в службу судебных приставов Красноярского края. На вопрос: «Каким образом Анну Фроликову уведомили о продаже квартиры?» нам ответили:

— Уведомления, а также вынесенные в рамках исполнительного производства постановления были направлены должнице посредством портала государственных и муниципальных услуг.

