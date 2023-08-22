Приставы отобрали квартиру у стариков-инвалидов за долг дочери в 38 тысяч рублей. Квартира ушла на торгах за бесценок

Красноярские приставы выставили на торги квартиру, в которой жили пенсионеры-инвалиды. Старики имеют статус «Дети войны». Теперь они живут на даче. А всё из-за долга дочери в 38 тысяч рублей. Женщина была бы рада сохранить квартиру, да только об аресте недвижимости не знала. Почему так получилось и есть ли возможность вернуть пожилым людям жилье, выясняла корреспондент NGS24.RU.
Записка в двери: «Ваша квартира продана за долги»
Редакции NGS24.RU стало известно, что пенсионеры получили записку, в которой неизвестный человек потребовал покинуть квартиру, поскольку приставы продали ее за долги. Об этой истории корреспондентам рассказала председатель Региональной общественной организации Красноярского края по содействию защите интересов заемщиков Юрате Армонайтите. Ей в свою очередь об этой истории рассказала сама должница, дочь пенсионеров, Анна Фроликова. Женщины случайно встретились в коридоре службы судебных приставов.
Как только Анна получила записку, сразу же поехала к приставам, чтобы ей разъяснили, что происходит. Там женщине подтвердили, что квартиру продали. Но Анна об этом процессе ничего не подозревала и, как рассказала Юрате, даже не получала уведомлений.
— Она и о существовании долга узнала в кабинете у приставов. Ранее никаких уведомлений, как говорит сама, не получала, сервисом «Госуслуги» женщина не пользуется, и какие-либо письма от ФССП ей не приходили, — говорит общественница.
Мы обратились за разъяснением в службу судебных приставов Красноярского края. На вопрос: «Каким образом Анну Фроликову уведомили о продаже квартиры?» нам ответили:
— Уведомления, а также вынесенные в рамках исполнительного производства постановления были направлены должнице посредством портала государственных и муниципальных услуг.
Согласно федеральному закону 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», должницу необходимо было уведомить надлежащим образом. То есть по факту ей должны были отправить заказное письмо. А у приставов должен был сохраниться штрих-код, по которому можно отследить, когда оно отправлено, кем, куда и забрала ли его получательница.
По словам Юрате Армонайтите, женщина не пользуется сервисом «Госуслуги», да и телефон у нее простой, кнопочный.
— С 2019 года красноярка посвятила свою жизнь родителям. У нее есть карта, но она много лет ей уже не пользуется, потому что не получает никакого дохода. Она ходит с кнопочным телефоном, она не умеет пользоваться «Госуслугами». Ну вот такой человек, в этом же нет ничего зазорного, — рассказала о должнице Юрате Армонайтите.
Почему пенсионеров оставили без жилья
Как оказалось, у женщины действительно был долг, из-за которого ее квартира попала на торги и ушла с молотка. Это подтверждают и в ФССП.
— На исполнении в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю в отношении жительницы Красноярска c 2019 года находится сводное исполнительное производство. В рамках мер принудительного исполнения судебным приставом обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах, а также установлено, что в собственности у красноярки имеется земельный участок и два жилых помещения, — говорят в ведомстве.
По данным сайта службы судебных приставов, у Фроликовой были и другие задолженности, которые не оплачены до сих пор. Самое большое из них — взыскание в пользу физических или юридических лиц в размере
Теперь родители Анны, пенсионеры-инвалиды, находящиеся в статусе «Дети войны», вынуждены жить на даче. По словам Юрате, новые собственники оказывают огромное давление, чтобы пенсионеры выехали из этой квартиры. Как сложится их жизнь дальше и куда люди вернутся к зиме, пока неизвестно. Из-за долга дочери они попали в непростую ситуацию. Сейчас, если вопрос с квартирой не решится и новый собственник задумает перепродать имущество, шансы вернуть жилье родителей стремятся к нулю. А приставов не волнует, что на улицу выгнали стариков.
— Судебные приставы не смотрят на то, кто на данный момент проживает в квартире. Если квартира принадлежит должнице, то мы имеем право наложить арест. Нигде в законодательстве не прописано, на какое имущество накладывается арест в первую очередь, — рассказала корреспонденту начальник отдела ФССП Анна Чон.
Разница долга и суммы за продажу квартиры
Хоть Анна и обзавелась долгами, есть несколько моментов, которые остаются «белым пятном» во всей этой непростой истории. Во-первых, стоимость квартиры во много раз превышает сумму долга, и у Анны была возможность погасить задолженность. Во-вторых, непонятно, как происходила оценка недвижимости. На эти вопросы в ФССП корреспонденту NGS24.RU так и не ответили. Зато пояснили, почему выбрали именно эту квартиру. Ее арестовали как «меньшее по площади» недвижимое имущество, которым владела должница. Арест, по данным ФССП, происходил при участии понятых.
Погасить долг в 38 тысяч рублей, из-за которого приставы продали квартиру, женщина, по словам общественницы, могла и без продажи недвижимости.
— Она говорит: «У меня телевизор 100 тысяч стоит, кофемашина 50 тысяч». У нее есть имущество, которое находится в квартире, его достаточно для погашения задолженности. Также есть дача, собственная квартира, машина, которую можно реализовать. В итоге реализовали квартиру, которую купили ее родители, — поделилась с корреспондентом NGS24.RU Юрате.
Квартиру в 53 квадратных метра продали всего за 3,7 миллиона рублей. Новому собственнику она досталась по очень «сладкой» цене. Оценку производило ООО «НормаВэст».
Как указано в материалах дела, в ноябре прошлого года квартиру описывали, но без участия всех сторон. Свидетелями оценочная компания указала соседку, проживающую ниже этажом, и никому не известного мужчину. По словам Юрате, опись квартиры предположительно проходила со стороны — попыток зайди внутрь оценочная компания не предпринимала.
В разговоре с корреспондентом NGS24.RU генеральный директор компании Илья Абрамов рассказал, что оценка может проходить и в дистанционном режиме, опираясь на фото и видеоматериалы помещения. Каким образом оценивали квартиру должницы и кто тот самый неизвестный семье мужчина, в фирме нам не ответили и порекомендовали обратиться в ФССП. В пресс-службе судебных приставов же объяснили, что такой информацией они и не могут обладать, подробности знает только фирма, проводящая оценку квартиры.
Главной претензией общественницы и Анны к службе стала сумма проданной квартиры. В конце января приставы Советского района выставили жилплощадь на торги. Добиться от пресс-службы судебных приставов информации, в какие сроки было продано имущество, нам не удалось. Продали квартиру новым владельцам на миллион меньше, чем заявлено в отчете оценочной компании. Стоимость объекта с учетом НДС составляла 4,7 миллиона рублей. Без учета НДС стоимость квартиры упала до 3,7 миллиона рублей. За последнюю цену приставы и реализовали квартиру (документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
К тому же юристы считают, что служба судебных приставов совершила ошибку и причинила Анне ущерб в размере более миллиона рублей, продав квартиру по цене без НДС, так как должница — физическое лицо. Более того, у женщины есть другое имущество, которое можно было реализовать.
Таких, как Анна, может быть много
Юрате Армонайтите написала обращение к прокурору Красноярского края Роману Тютюнику (оно есть в распоряжении редакции). Она описала историю и предположила, что не одна Анна стала заложницей системы. Никакого ответа от прокуратуры на обращение Юрате пока не поступило. Мы будем следить за развитием этой ситуации.
Красноярский юрист Женик Заргарян считает, что приставы нарушили принцип соразмерности долга и взыскиваемого имущества. Она советует женщине обращаться в суд, но перед этим нужно фактически ознакомиться с материалами исполнительного производства.
— В такой сложной ситуации женщине следует бороться за свои права и отстаивать недвижимость. Ей необходимо прийти к судебным приставам с заявлением, в котором следует указать, что она хочет ознакомиться с материалами исполнительного производства в порядке 64.1 федерального закона «Об исполнительном производстве». Ее должны ознакомить с материалами в течение 10 дней. Все материалы необходимо внимательно перечитать и отметить места, в которых, как она считает, были нарушены ее права. Далее нужно будет составить административный иск и обжаловать действия или бездействие судебных приставов, выходить с этим иском в суд. В иске женщина может указать сумму ущерба, который ей причинили приставы. А чтобы наказать приставов, которые допустили такое, красноярке следует обратиться в центральный аппарат ведомства, чтобы они провели проверку и вынесли решение по действиям приставов, — советует юрист.
Мы следим за развитием событий.