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«Была раздавлена голова»: асфальтоукладчик переехал рабочего на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

Происшествие случилось в ночь с 17 на 18 августа

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На месте работали полицейские

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В Новосибирской области в ночь с 17 на 18 августа асфальтоукладчик переехал рабочего. Инцидент произошел в Тогучинском районе на 95-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. О происшествии сообщил подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Пострадавший скончался на месте, у него была раздавлена голова, — цитируют в «АСТ-54» автора видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент случился ночью

Видео: «АСТ-54»

В Следственном комитете Новосибирской области подтвердили информацию. По факту происшествия проводится проверка, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства. Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, после проверки будет принято процессуальное решение.

В середине июня четверо рабочих во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков упали в резервуар ТЭЦ-5. Один из них погиб, трое пострадали.

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АсфальтоукладчикНовосибирскТрассаРабочий
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