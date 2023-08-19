«Была раздавлена голова»: асфальтоукладчик переехал рабочего на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

В Новосибирской области в ночь с 17 на 18 августа асфальтоукладчик переехал рабочего. Инцидент произошел в Тогучинском районе на 95-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. О происшествии сообщил подписчик группы «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Пострадавший скончался на месте, у него была раздавлена голова, — цитируют в «АСТ-54» автора видео.
В Следственном комитете Новосибирской области подтвердили информацию. По факту происшествия проводится проверка, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства. Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, после проверки будет принято процессуальное решение.
В середине июня четверо рабочих во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков упали в резервуар ТЭЦ-5. Один из них погиб, трое пострадали.