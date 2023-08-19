«Автоматные очереди и свист пуль»: новосибирец заявил, что попал под странный обстрел на рыбалке

— Приготовившись к рыбалке и отойдя от машины на расстояние около 200 метров, мы услышали автоматные очереди и свист пуль над головой, хруст веток, — указано в сообщении. — До машины даже не получилось сразу добраться, так как пули пролетали рядом с ногами в воду, отец прятался под берегом.

