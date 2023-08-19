«Автоматные очереди и свист пуль»: новосибирец заявил, что попал под странный обстрел на рыбалке

Житель Новосибирской области заявил, что вместе с отцом попал под странный обстрел во время рыбалки на берегу реки. Как сообщил мужчина, инцидент произошел 17 августа в районе поселка Койниха Искитимского района. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Приготовившись к рыбалке и отойдя от машины на расстояние около 200 метров, мы услышали автоматные очереди и свист пуль над головой, хруст веток, — указано в сообщении. — До машины даже не получилось сразу добраться, так как пули пролетали рядом с ногами в воду, отец прятался под берегом.
По словам мужчины, во время паузы между выстрелами он сумел открыть дверь автомобиля и зажал звуковой сигнал на его руле, после чего выстрелы прекратились. Сибиряк заявил, что после происшествия две пули повредили машину.
— Как итог: два стекла под замену, заднее крыло пробило насквозь, — сообщил мужчина.
Он заявил, что заметил на противоположном берегу реки мишени, белый автобус и людей в неопознанной форме после того, как покинул место происшествия. Он предположил, что заметил форму одного из силовых ведомств.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве пообещали уточнить информацию. Корреспондент издания также обратился в пресс-службу того ведомства, о котором сообщил пользователь Сети с целью узнать, могли ли находиться сотрудники вблизи поселка.
В середине августа в Новосибирске произошла потасовка между двумя группами людей. Во время конфликта один из сибиряков выстрелил в оппонента и скрылся.