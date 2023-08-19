«Хотелось напиться таблеток и лечь рядом»: как семья пережила гибель родных в аварии — видеоистория из Новосибирска

В марте Новосибирск потрясла страшная авария, в которой погибли Елена и Александр Матвеевы и их младший сын, трехлетний Денис. Старший Стас выжил, но мальчик был в тяжелом состоянии. В этом видео мы рассказываем о том, что случилось в тот день на трассе под Новосибирском. Стаса теперь воспитывают его бабушка и тетя. Они пытаются восстановить здоровье ребенка, а он дает им силы пережить трагедию.
— Хотелось напиться таблеток и лечь рядом, — вспоминает те дни мама погибшей Лены Светлана Матвеева. — Не могли поверить в то, что такое случилось. Денис только говорить начал, мы так радовались.
Младший Денис умер на руках у свидетельницы аварии, которая ехала в автобусе. Стаса увезли в областную больницу, где он пролежал почти полгода. Рядом с ним всё время была Светлана Матвеева. Бабушка стала опекуном мальчика. Вместе с младшей дочерью, тоже Светланой, они воспитывают мальчика и пытаются восстановить его здоровье. В этом видео две Светланы рассказывают о том, как Стас маленькими шажками возвращается к жизни, а они снова учатся жить после потери близких.