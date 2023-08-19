«Хотелось напиться таблеток и лечь рядом»: как семья пережила гибель родных в аварии — видеоистория из Новосибирска

В марте Новосибирск потрясла страшная авария, в которой погибли Елена и Александр Матвеевы и их младший сын, трехлетний Денис. Старший Стас выжил, но мальчик был в тяжелом состоянии. В этом видео мы рассказываем о том, что случилось в тот день на трассе под Новосибирском. Стаса теперь воспитывают его бабушка и тетя. Они пытаются восстановить здоровье ребенка, а он дает им силы пережить трагедию.