«Мои мама и папа умерли?»: как заново учится жить мальчик, потерявший всю семью в страшной аварии

В марте новосибирцев потрясла новость о страшной аварии, в которой погибла семья: муж, жена и их трехлетний сын. Старший мальчик, 5-летний Стас, чудом выжил, но почти полгода пролежал в больнице. Ребенок ни на что не реагировал, не мог даже сидеть, но всё же маленькими шажками, благодаря врачам и любви близких, поднялся на ноги. Впереди долгая и сложная реабилитация, месяцы лечения. Теперь его семья — бабушка и тетя, которым забота о ребенке помогает пережить горе. Рассказываем, как живут люди, жизнь которых перевернулась в один миг.
Солнечная квартира, бумажные динозавры и головоломки. Рыжеволосый озорной ребенок активно здоровается с корреспондентами и приглашает в комнату. В мае Стасу исполнилось 6 лет — этот день рождения ему пришлось встретить в больнице и совсем не так, как раньше. Мальчик остался сиротой после аварии, в которой погибли его родители и младший брат. Теперь семья Стаса — бабушка и тетя, две Светланы.
— Так вот как-то муж сказал, что Светой хочу называть, и всё, — говорит старшая Светлана про выбор имени для младшей дочери и вытирает слезы перед съемкой.
После аварии прошло полгода, но не отпускает до сих пор, делится бабушка Стаса. Ее младшая дочь вспоминает, что тогда, в марте, дни накануне трагедии были особенными, яркими. Дениске исполнилось три года, а Лена отметила свое 30-летие. Папа Александра не смог приехать на торжества, поэтому семья решила устроить маленькое путешествие и отправилась к нему в гости в Камень-на-Оби.
А потом всё как в тумане: сумбурный разговор по телефону с очевидицей аварии, державшей на руках Дениса в последние минуты его жизни.
Сначала сообщили, что нет Саши и Дениса. Родные молились, чтобы Лена выжила, но все надежды рухнули, когда раздался звонок из реанимации. Через два дня — три гроба и три фотографии родных людей, которые еще вчера планировали жизнь и задували свечи на праздничных тортах.
Несмотря на боль и отчаяние, Светлане пришлось взять себя в руки, ведь в больнице ее ждал внук, маленький Стас.
— Меня пустили в реанимацию на пятый день только. Когда я пришла, конечно, страшное зрелище было. Стас лежал никакой, смотрел в одну точку, под аппаратами, на ИВЛ дышал, через зонд питался, — вспоминает она. — Меня учили, как за ним ухаживать, кормить, как капельницу ставить, как подгузники менять, пеленки, потому что Стаса нельзя было лишний раз тронуть.
После аварии Стаса увезли в Ордынскую больницу, а потом на вертолете транспортировали в областную. У ребенка были раздроблены обе бедренные кости, которые скрепляли с помощью спиц. Обездвиженный, ни на что не реагирующий и полностью недееспособный — врачи собирали мальчика буквально по частям. Все эти пять месяцев Светлана была рядом с внуком. Теперь она и опекун, и бабушка, и вся семья для Стаса.
— Но если бы не Света, я не знаю, как бы я всё это выдержала, — говорит женщина про свою младшую дочь. — Она мне говорит: «Мама, мы справимся, всё хорошо». Спасибо тебе большое, что ты рядышком.
Похороны, документы, реабилитация Стаса — эти заботы младшая Светлана взяла на себя. А Стас для нее теперь не просто любимый племянник, с которым можно общаться время от времени. Формально опекун ребенка — бабушка, но мальчика воспитывают они обе.
— Мы с Леной с детства были очень дружны. Она меня старше на три года, и получается, всему она меня научила. Краситься, одеваться красиво, выступать, быть такой же общительной, дружелюбной, — еле сдерживается девушка, вспоминая о погибшей сестре. — И сейчас, когда я делаю что-то со Стасом, — это такая безумная ответственность. У меня у самой нет детей, и тут вдруг у меня ребенок теперь. И я постоянно думаю: «А что бы Лена сделала, что бы она мне сказала?» И хочется не подвести ее, хочется сделать для Стаса всё, что я могу.
Родные мальчика решили, что не будут скрывать от него правду, вопрос был только в том, как именно сказать, что мамы с папой больше нет. Консультировались с педагогами, психологами — специалисты говорили, что всё индивидуально.
— Пока мы были в палате, он ручки к двери открытой тянул. Улыбался и смеялся, хотя я выходила, там никого не было, а он такой радостный был. А на следующий день ручки тянул и плакал. Тогда он еще не разговаривал, поэтому понять не могли, что это, как это, — пытается объяснить бабушка мальчика его поведение в больнице в первые дни после аварии. — А уже потом, когда начал говорить, спрашивает: «Мои мама, папа умерли?» Я не знала, что ответить, чтобы не навредить ему, чтобы хуже не стало. Я сказала: «Да». Он больше ничего не спросил, и я не стала дальше продолжать.
Бабушка мальчика вспоминает, что самый тяжелый разговор был, когда они уже выписались. Плакали вместе, говорили, вспоминали.
Сегодня Стас — активный мальчик, и как будто бы всё позади, но впереди долгие месяцы реабилитации. У ребенка было много травм, в том числе головы, к тому же были операции и не один наркоз. После аварии ребенок заикается, развилось косоглазие — всех проблем не перечислить, говорит младшая Светлана. Только недавно Стас начал сам ходить в туалет, а на днях сумел залезть в ванну без их помощи — это для них настоящая победа.
— Стас чудом выжил. Он с нами. Теперь благодаря ему мы как-то держимся. Тяжело, конечно, было всё это видеть, понимать. Поэтому какой он был и какой он сейчас — это радость наша, — подытоживает бабушка ребенка.
Семье помогли найти деньги на первый этап реабилитации. Впереди у Стаса и его родных тяжелый год, ведь нужно достичь цели: восстановить здоровье так, чтобы он стал таким же первоклашкой, как его друзья, с которыми он ходил в садик и был в одной хоккейной команде. А потом — научиться радоваться в праздники, которые будут напоминать о времени, когда вся семья была вместе.
По словам Светланы Матвеевой, они с мамой признаны потерпевшей стороной. У них есть свидетели аварии, которые видели, как навстречу «Хонде» Макеевых выехал внедорожник, обгонявший автобус. Следователи устанавливают виновников аварии, впереди судебные разбирательства.
Обгон по встречной полосе — самый опасный маневр на трассе, шансов выжить в лобовом столкновении мало. Поэтому будьте осторожны и не делайте ошибок, цена которых — сломанные жизни.