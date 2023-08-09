«Мои мама и папа умерли?»: как заново учится жить мальчик, потерявший всю семью в страшной аварии

А потом всё как в тумане: сумбурный разговор по телефону с очевидицей аварии, державшей на руках Дениса в последние минуты его жизни.

Сначала сообщили, что нет Саши и Дениса. Родные молились, чтобы Лена выжила, но все надежды рухнули, когда раздался звонок из реанимации. Через два дня — три гроба и три фотографии родных людей, которые еще вчера планировали жизнь и задували свечи на праздничных тортах.