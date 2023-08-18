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СрочноВ Новосибирске пропала 15-летняя Мишель
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«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала 15-летняя Мишель

Местонахождение сибирячки неизвестно с 17 августа

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Школьница исчезла в Заельцовском районе

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В Заельцовском районе Новосибирска пропала 15-летняя Мишель. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девушки неизвестно с 17 августа.

— Ушла из дома в неизвестном направлении, — пояснили в «ЛизаАлерт».

Приметы Мишель: рост — 165 сантиметров, нормального телосложения. Волосы черные, глаза карие. Девушка носит очки. В день пропажи была одета в черную удлиненную толстовку, черные штаны, черные кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 7000-54-52 или по номеру 112.

Ранее под Новосибирском нашли пропавшего 15-летнего подростка. Его искали семь дней.

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