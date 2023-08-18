«Ушла из дома в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропала 15-летняя Мишель

В Заельцовском районе Новосибирска пропала 15-летняя Мишель. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение девушки неизвестно с 17 августа.
— Ушла из дома в неизвестном направлении, — пояснили в «ЛизаАлерт».
Приметы Мишель: рост — 165 сантиметров, нормального телосложения. Волосы черные, глаза карие. Девушка носит очки. В день пропажи была одета в черную удлиненную толстовку, черные штаны, черные кроссовки. С собой у нее был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»:
Ранее под Новосибирском нашли пропавшего 15-летнего подростка. Его искали семь дней.