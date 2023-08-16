«Ребенок сидел под лестницей»: сибирячка заявила, что воспитатель забыла ее дочь в детском саду

Мама двухлетней девочки заявила, что ее ребенка забыли в коридоре детского сада в Новосибирске. По ее словам, пока другие дети гуляли на улице, ее ребенок остался в коридоре под лестницей.
Как рассказала корреспонденту НГС Мария (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), инцидент произошел
— Воспитатели недосмотрели, когда все ушли на вечернюю прогулку. Воспитатель сказала, что когда она выходила, то проверила бы пространство под лестницей. Ребенок сидел под лестницей забытый. Остальные дети были с младшим воспитателем на улице на детской площадке. Никто не знал, что ребенок остался в саду, а не вышел со всеми, — возмущается Мария.
По словам женщины, девочка могла выйти на улицу за пределы детского сада, потому что в тот момент у охраны была пересменка. После инцидента перед мамой извинилась и воспитатель, и заведующая, но женщина после случившегося обратилась в отдел департамента по образованию в Ленинском районе.
Журналист НГС связалась с заведующей детского сада Татьяной Терентьевой. Она объяснила, что с мамой все вопросы решили.
— Никто никого не потерял, инцидент у нас исчерпан. Дети выходили на улицу, у нас при выходе есть лестница, девочка забежала в закуток. Воспитатель заметила, что ее нет и пошла в группу, в это время как раз подошла мама, — сообщила заведующая.
После случившегося пространство под лестницей закрыли, чтобы дети туда не забегали. Группа, по словам заведующей, сейчас находится на контроле.
НГС также отправил запрос по ситуации в мэрию Новосибрска.
В октябре прошлого года в одном из детских садов в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка и не выходили на связь с воспитателем.