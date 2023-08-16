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«Ребенок сидел под лестницей»: сибирячка заявила, что воспитатель забыла ее дочь в детском саду

Двухлетняя девочка осталась в коридоре, пока другие дети гуляли на улице

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Девочка спряталась под лестницей, когда другие дети выходили на улицу

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Мама двухлетней девочки заявила, что ее ребенка забыли в коридоре детского сада в Новосибирске. По ее словам, пока другие дети гуляли на улице, ее ребенок остался в коридоре под лестницей.

Как рассказала корреспонденту НГС Мария (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), инцидент произошел 10 августа. Она пришла за ребенком в детский сад № 432, зашла в группу, в которой не было детей, в тот момент все они были на прогулке. Когда женщина собрала вещи дочки и начала обуваться, то заметила в коридоре своего ребенка.

— Воспитатели недосмотрели, когда все ушли на вечернюю прогулку. Воспитатель сказала, что когда она выходила, то проверила бы пространство под лестницей. Ребенок сидел под лестницей забытый. Остальные дети были с младшим воспитателем на улице на детской площадке. Никто не знал, что ребенок остался в саду, а не вышел со всеми, — возмущается Мария.

По словам женщины, девочка могла выйти на улицу за пределы детского сада, потому что в тот момент у охраны была пересменка. После инцидента перед мамой извинилась и воспитатель, и заведующая, но женщина после случившегося обратилась в отдел департамента по образованию в Ленинском районе.

Журналист НГС связалась с заведующей детского сада Татьяной Терентьевой. Она объяснила, что с мамой все вопросы решили.

— Никто никого не потерял, инцидент у нас исчерпан. Дети выходили на улицу, у нас при выходе есть лестница, девочка забежала в закуток. Воспитатель заметила, что ее нет и пошла в группу, в это время как раз подошла мама, — сообщила заведующая.

После случившегося пространство под лестницей закрыли, чтобы дети туда не забегали. Группа, по словам заведующей, сейчас находится на контроле.

НГС также отправил запрос по ситуации в мэрию Новосибрска.

В октябре прошлого года в одном из детских садов в Кировском районе Новосибирска родители не забрали ребенка и не выходили на связь с воспитателем.

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