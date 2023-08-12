Как сейчас выглядит сгоревший остров Мауи на Гавайях: от этого видео пропадает дар речи

Жители Гавайев на этой неделе оказались в эпицентре апокалипсиса — из-за жары и засухи на острове Мауи начались мощные лесные пожары, а сильный ветер от урагана «Дора» моментально разнес их по городам. Одним из первых выгорел популярный туристический город Лахайна. 9 июня городские власти сообщали о шести погибших.
Сегодня местные власти заявили, что в общей сложности на острове Мауи жертвами стихии стали 80 человек.
Пожар уничтожил несколько населенных пунктов, сотни местных жителей эвакуированы. При этом огонь всё еще не локализован, а власти Мауи говорят, что восстановление региона займет не один год.
Вот как выглядит сейчас уничтоженный огнем Мауи.
Пока Гавайи уничтожает огонь, некоторые регионы России продолжают топить дожди. Так, в Приморье за последние сутки выпал такой уровень осадков, что регион просто ушел под воду. В Уссурийске ситуация осложнилась еще и тем, что из-за паводка прорвало дамбу, которую построили специально для защиты от паводка.