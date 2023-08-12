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Как сейчас выглядит сгоревший остров Мауи на Гавайях: от этого видео пропадает дар речи

Число жертв выросло до 80 человек

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Из-за пожаров с Мауи эвакуировали более 11 тысяч человек, включая туристов

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Жители Гавайев на этой неделе оказались в эпицентре апокалипсиса — из-за жары и засухи на острове Мауи начались мощные лесные пожары, а сильный ветер от урагана «Дора» моментально разнес их по городам. Одним из первых выгорел популярный туристический город Лахайна. 9 июня городские власти сообщали о шести погибших.

Сегодня местные власти заявили, что в общей сложности на острове Мауи жертвами стихии стали 80 человек.

Пожар уничтожил несколько населенных пунктов, сотни местных жителей эвакуированы. При этом огонь всё еще не локализован, а власти Мауи говорят, что восстановление региона займет не один год.

Вот как выглядит сейчас уничтоженный огнем Мауи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ABC News / YouTube.com

Пока Гавайи уничтожает огонь, некоторые регионы России продолжают топить дожди. Так, в Приморье за последние сутки выпал такой уровень осадков, что регион просто ушел под воду. В Уссурийске ситуация осложнилась еще и тем, что из-за паводка прорвало дамбу, которую построили специально для защиты от паводка.

ПожарМауиЧПОстроваГавайиВидео
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