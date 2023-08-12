Как сейчас выглядит сгоревший остров Мауи на Гавайях: от этого видео пропадает дар речи

Пока Гавайи уничтожает огонь, некоторые регионы России продолжают топить дожди. Так, в Приморье за последние сутки выпал такой уровень осадков, что регион просто ушел под воду. В Уссурийске ситуация осложнилась еще и тем, что из-за паводка прорвало дамбу, которую построили специально для защиты от паводка.