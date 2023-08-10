На Гавайях из-за жары выгорел целый город: показываем, как выглядит апокалипсис

На гавайских островах Мауи и Биг-Айленд бушуют мощные лесные пожары. Всему виной — жара и засуха, кроме того, быстрому распространению пламени помогает сильный ветер от урагана «Дора», бушующего в сотнях километров к югу от островов. Огонь распространился по городу Лахайна, очень популярному среди туристов, — многие здания разрушены или повреждены огнем. Как сообщает Associated Press, местным жителям даже пришлось бросаться в океан, чтобы спастись от пламени, — из воды их забирали сотрудники береговой охраны США. По их данным, из океана спасли 12 местных жителей. Пожары добрались и до жилых домов в городах Кула и Кихей.
Как сообщают местные СМИ, выгорела часть курортной зоны, объявлена эвакуация. Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и телефонной связи, люди не могут дозвониться в экстренные службы. Многим пришлось эвакуироваться, несмотря на то, что местами дороги перекрыты, а общественный транспорт не работает. По информации властей, около
Несколько пожаров вспыхнуло и на Биг-Айленде, где находится столица штата Гавайи — Гонолулу. По словам мэра острова, здесь также объявлена эвакуация. По предварительным данным, ни один человек не погиб. Известно лишь об одном пострадавшем — это пожарный, который надышался дымом. Он находится в больнице в стабильном состоянии.