На Гавайях из-за жары выгорел целый город: показываем, как выглядит апокалипсис

На гавайских островах Мауи и Биг-Айленд бушуют мощные лесные пожары. Всему виной — жара и засуха, кроме того, быстрому распространению пламени помогает сильный ветер от урагана «Дора», бушующего в сотнях километров к югу от островов. Огонь распространился по городу Лахайна, очень популярному среди туристов, — многие здания разрушены или повреждены огнем. Как сообщает Associated Press, местным жителям даже пришлось бросаться в океан, чтобы спастись от пламени, — из воды их забирали сотрудники береговой охраны США. По их данным, из океана спасли 12 местных жителей. Пожары добрались и до жилых домов в городах Кула и Кихей.