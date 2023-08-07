Двое мужчин устроили драку на Макаренко — потасовка из-за ревности попала на видео

В Новосибирске у дома на улице Макаренко, 23 утром 7 августа двое мужчин устроили драку. На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» видно, что дерущихся пытается разнять женщина.
После нескольких ударов один из мужчин упал на землю, а женщина начала кричать и просить вызвать скорую помощь. Когда вокруг упавшего мужчины собиралась толпа, стали слышны выкрики о том, что у мужчины, вероятно, разбита голова.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение в полицию о драке поступало, на место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы. Пострадавшего мужчину увезли в больницу, но он не стал проходить обследование, от помощи отказался. Второго участника потасовки доставили в отдел полиции и опросили.
— По предварительной информации, конфликт произошел на почве ревности. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — объяснили в ведомстве.
На выходных в Новосибирске произошла массовая драка рядом с метро «Березовая роща». По словам очевидца, участниками драки стали молодые люди, которые ехали в одном автомобиле.