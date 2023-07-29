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Новосибирец на катере врезался в волнорез в Бердском заливе — ему грозит уголовное дело

Пострадал как сам мужчина, так и его судно катер

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53-летний новосибирец 29 июля на катере Quicksilver врезался в волнорез у яхт-клуба на Бердском заливе. Мужчина получил травмы, его катер — повреждения, а транспортные следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

— Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), — сообщили НГС в СК.

Основанием для такой проверки послужило сообщение о преступлении. Вероятно, методы управления новосибирца судном отличаются от допустимых с точки зрения закона. В обстоятельствах инцидента разбираются следователи.

Волнорез, или волнолом — один из видов внешних портовых сооружений, служащих для ограждения места стоянки судов или входов во внутренние бассейны от волнения.

Подробности происшествия не разглашаются со ссылкой на интересы следствия. В Восточном МСУТ СК России отказались уточнить, у какого яхт-клуба произошел инцидент и какие именно травмы получил сибиряк. Известно, что разлива топлива судна марки Quicksilver столкновение с волнорезом не вызвало.

В конце 2022 года стало известно, что рядом с пляжем «Наутилус» появится яхт-клуб. Там планируют оставить пляж и разбить большой парк вокруг котлована «Горский».

КатерЯхт-клубБердский залив
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