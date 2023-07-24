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СрочноПо Москве ударили два беспилотника
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Спецоперация на Украине

По Москве ударили два беспилотника. Один попал в высотку бизнес-центра

Пострадавших нет

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Фото высотки

Фото высотки

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Утром 24 июля беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Осколки еще одного беспилотника нашли на Комсомольском проспекте, 17. По проспекту перекрыли движение.

— Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, — сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

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Чуть позже Минобороны подтвердило, что пострадавших нет. Удар официально назван террористической атакой.

— Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, — сказано в сообщении ведомства.

БеспилотникМоскваБизнес-центрСпецоперация
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