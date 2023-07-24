По Москве ударили два беспилотника. Один попал в высотку бизнес-центра

Утром 24 июля беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Осколки еще одного беспилотника нашли на Комсомольском проспекте, 17. По проспекту перекрыли движение.
— Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, — сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
Чуть позже Минобороны подтвердило, что пострадавших нет. Удар официально назван террористической атакой.
— Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, — сказано в сообщении ведомства.