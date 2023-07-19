В Сети появилось видео пожара на военном полигоне в Крыму, который загорелся этим утром.
По словам крымских властей, из-за пожара перекрыта трасса «Таврида» со 118-го по 130-й км. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.
Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.
РИА Новости разместило у себя в телеграм-канале видео, которое, как сообщается, сняли очевидцы.
Еще одну запись от очевидцев опубликовал телеграм-канал Baza.
Также кадры, как заявляется, с места пожара, публикует телеграм-канал «Смотри».
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из зоны, прилегающей к полигону, планируют временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов — «это более двух тысяч человек». По информации советника главы Республики Крым Олега Крючкова, отселять жителей будут «ориентировочно на сутки».
Развернут оперативный штаб, его возглавил Аксенов.