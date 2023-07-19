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Появилось видео пожара на военном полигоне в Крыму

Жителей ближайших сел эвакуируют ориентировочно на сутки

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Пожар на полигоне начался ранним утром 19 июля

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В Сети появилось видео пожара на военном полигоне в Крыму, который загорелся этим утром.

По словам крымских властей, из-за пожара перекрыта трасса «Таврида» со 118-го по 130-й км. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.

РИА Новости разместило у себя в телеграм-канале видео, которое, как сообщается, сняли очевидцы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: РИА Новости / T.me

Еще одну запись от очевидцев опубликовал телеграм-канал Baza.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza / T.me

Также кадры, как заявляется, с места пожара, публикует телеграм-канал «Смотри».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Смотри / T.me

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из зоны, прилегающей к полигону, планируют временно эвакуировать жителей четырех населенных пунктов — «это более двух тысяч человек». По информации советника главы Республики Крым Олега Крючкова, отселять жителей будут «ориентировочно на сутки».

Развернут оперативный штаб, его возглавил Аксенов.

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