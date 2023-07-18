После пропажи туристки из Новосибирска в Иркутске возбудили уголовное дело

В Иркутске следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания катамаранов на реке Снежной. В результате пропала туристка из Новосибирска.
— Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили на сайте Восточного МСУТ СК России.
Инцидент произошел 6 июля на реке Снежной в Иркутской области. На катамаранах сплавлялись 8 человек. Произошло опрокидывание, в результате люди оказались в воде. В ходе поисков удалось найти 7 участников сплава. Местонахождение туристки из Новосибирска до сих пор неизвестно.
Следователи и криминалисты проводят следственные действия, расследование продолжается.
О ходе поисков туристов 7 июля НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Тогда к работам привлекали вертолет. Накануне, 17 июля, стало известно, что поиски девушки прекратили «до выяснения новых обстоятельств».