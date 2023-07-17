«Мы остались живы благодаря сильным ангелам-хранителям». Очевидица рассказала, как оказалась на Крымском мосту сразу после теракта

Как мы уже сообщали, 17 июля около 03:05 на Крымском мосту произошло ЧП. По данным Национального антитеррористического комитета, мост подорвали украинские спецслужбы с помощью надводных дронов. В момент взрыва по мосту ехали на машинах туристы. Одна семейная пара погибла. В живых осталась только
Портал 93.RU связался с очевидицей событий Ириной. Она вместе с мужем и
— В момент первого взрыва мы только завершили досмотр и собирались выехать на мост. Было 03:10. Мы поехали дальше (по мосту. — Прим. ред.), нас никто не остановил из служб. При этом навстречу уже ехали машины и мигали фарами, призывая срочно развернуться. Хлопок был мощный, — рассказывает Ирина.
На мосту пропало освещение. Людей охватила паника, никто не понимал до конца, что происходит.
— Никто ничего не понимал, но люди, которые оттуда вернулись уже, сказали, что мост поврежден. Мы добрались обратно до места досмотра, и прогремел второй взрыв, по-моему, он был мощнее первого.
Машины начали по встречке разворачиваться, ехать в обратную сторону.
— Больше всего меня поразило, что никто ничего не мог сказать и сделать. Люди сами пытались всё выяснить. Все были растеряны. Надо было сразу мост перекрывать.
В первые минуты после произошедшего еще не было официальной информации. Люди писали в телеграм-канале «Ситуация на Крымском мосту», что слышали хлопки. Их звук доносился до Керчи. Но что делать дальше — было неясно. В 03:30 появились первые сообщения в СМИ. Уже в 04:21 с официальным заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов, назвав произошедшее ЧП.
— Нас спасло чудо. Считаю, что мы остались живы благодаря сильным ангелам-хранителям, — рассказывает Ирина. — Перед мостом у нас с мужем перестали работать навигаторы, и мы свернули не туда, этих минут хватило, чтобы мы остались живы. Потому что погибли люди, проходившие досмотр перед нами.
Сейчас семья всё еще не знает, что делать дальше. Ехать в Крым уже нет желания, тем более по дороге через новые территории. По словам Ирины, там не работает нормально навигация. В 04:30 семья забронировала последний номер в Тамани. Так как заселение происходит в 12:00, им пришлось отдать 6000 рублей за семь с половиной часов. Сейчас свободных мест размещения в городе нет.
Где в Темрюкском районе еще остались номера и сколько они стоят — читайте по ссылке. А в этом материале мы собрали всё, что известно о погибшей семейной паре и их дочери, попавшей в реанимацию.
Все главные подробности о ЧП на Крымском мосту можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.