«Мы остались живы благодаря сильным ангелам-хранителям». Очевидица рассказала, как оказалась на Крымском мосту сразу после теракта

Портал 93.RU связался с очевидицей событий Ириной. Она вместе с мужем и 14-летней дочкой ехала из Санкт-Петербурга на отдых в Крым. По ее словам, было два взрыва.

— В момент первого взрыва мы только завершили досмотр и собирались выехать на мост. Было 03:10. Мы поехали дальше (по мосту. — Прим. ред.), нас никто не остановил из служб. При этом навстречу уже ехали машины и мигали фарами, призывая срочно развернуться. Хлопок был мощный, — рассказывает Ирина.

На мосту пропало освещение. Людей охватила паника, никто не понимал до конца, что происходит.