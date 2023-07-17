В ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок

В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
— По информации Министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз — «закрытая черепно-мозговая травма», состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение, — говорится в сообщении.
О чрезвычайном происшествии на мосту утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.
— Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Принимаются меры для восстановления ситуации.
Официальной информации о том, что стало причиной ЧП, нет. Некоторые телеграм-каналы писали, что произошло обрушение пролета. Но в Минтрансе заявили, что об обрушении речи не идет — со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.
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