В Росгвардии объяснили, что за боеприпас нашли в гаражах на Тайгинской

В Росгвардии по Новосибирской области прокомментировали корреспонденту НГС необычную находку в гаражах, которую очевидцы в местном чате назвали противотанковой миной.
— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали находку и идентифицировали ее как учебный боеприпас, не представляющий опасности для окружающих, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.
В конце 2021 года НГС рассказал о найденном в Ленинском районе авиационном снаряде. Боеприпас был обнаружен строителями в микрорайоне «Ясный берег».