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В Росгвардии объяснили, что за боеприпас нашли в гаражах на Тайгинской

О необычной находке стало известно сегодня днем из местного чата

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Боеприпас опасности не представлял, успокоили в ведомстве

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В Росгвардии по Новосибирской области прокомментировали корреспонденту НГС необычную находку в гаражах, которую очевидцы в местном чате назвали противотанковой миной.

— Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области обследовали находку и идентифицировали ее как учебный боеприпас, не представляющий опасности для окружающих, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Новосибирской области.

В конце 2021 года НГС рассказал о найденном в Ленинском районе авиационном снаряде. Боеприпас был обнаружен строителями в микрорайоне «Ясный берег».

МинаПротивотанковая минаМикрорайон СнегириГаражиРосгвардия Новосибирской областиУчебная мина
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