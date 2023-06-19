«Саня в нее ломом тыркал»: в чат владельцев гаражей на Тайгинской прислали сообщение о противотанковой мине

НГС попросил прокомментировать обнаружение мины в новосибирской полиции. Там обещали это сделать позже. В Росгвардии информацию о происшествии также пообещали уточнить позднее.



В конце 2021 года НГС рассказал о найденном в Ленинском районе авиационном снаряде. Боеприпас был обнаружен строителями в микрорайоне «Ясный берег».