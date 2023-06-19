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Тема дняСообщение о мине пришло в чат владельцев гаражей
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«Саня в нее ломом тыркал»: в чат владельцев гаражей на Тайгинской прислали сообщение о противотанковой мине

Взрывное устройство, по информации участников чата, находилось в канаве между капитальными гаражами

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Информация о мине появилась в чате днем 19 июня

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Сегодня, 19 июня, в WhatsApp в общем чате владельцев гаражей на Тайгинской в микрорайоне Снегири появилась информация об обнаружении противотанковой мины. Об этом корреспонденту НГС сообщил один из участников чата.

— Сообщение в чат поступило в 15:24. Судя по фото с местной камеры наблюдения, машины полиции были на месте после 14:00. В сообщениях рассказали, что обезвредили противотанковую мину. Нашли ее в канаве между гаражами. На месте были машины разминирования, скорой помощи, пожарной и Росгвардии. Гаражи эти находятся на Тайгинской, — рассказал владелец гаража.

Сообщение о противотанковой мине появилось в чате гаражного кооператива

Сообщение о противотанковой мине появилось в чате гаражного кооператива

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— И пожарка была, и с собакой приезжали. Саня <...> нашел. Еще ломом в нее тыркал, — сообщалось в одном из звуковых сообщений в чате.

НГС попросил прокомментировать обнаружение мины в новосибирской полиции. Там обещали это сделать позже. В Росгвардии информацию о происшествии также пообещали уточнить позднее.

В конце 2021 года НГС рассказал о найденном в Ленинском районе авиационном снаряде. Боеприпас был обнаружен строителями в микрорайоне «Ясный берег».

МинаПротивотанковая минаГаражиМикрорайон СнегириРосгвардия Новосибирской областиПолиция
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