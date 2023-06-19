«Саня в нее ломом тыркал»: в чат владельцев гаражей на Тайгинской прислали сообщение о противотанковой мине

Сегодня, 19 июня, в WhatsApp в общем чате владельцев гаражей на Тайгинской в микрорайоне Снегири появилась информация об обнаружении противотанковой мины. Об этом корреспонденту НГС сообщил один из участников чата.
— Сообщение в чат поступило в 15:24. Судя по фото с местной камеры наблюдения, машины полиции были на месте после 14:00. В сообщениях рассказали, что обезвредили противотанковую мину. Нашли ее в канаве между гаражами. На месте были машины разминирования, скорой помощи, пожарной и Росгвардии. Гаражи эти находятся на Тайгинской, — рассказал владелец гаража.
— И пожарка была, и с собакой приезжали. Саня <...> нашел. Еще ломом в нее тыркал, — сообщалось в одном из звуковых сообщений в чате.
НГС попросил прокомментировать обнаружение мины в новосибирской полиции. Там обещали это сделать позже. В Росгвардии информацию о происшествии также пообещали уточнить позднее.
В конце 2021 года НГС рассказал о найденном в Ленинском районе авиационном снаряде. Боеприпас был обнаружен строителями в микрорайоне «Ясный берег».