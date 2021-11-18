Возле дома в микрорайоне «Ясный берег» строители нашли мину

Вчера днем, 17 ноября, в Новосибирске прошла эвакуация в торговых центрах «Аура» и «Галерея». По словам очевидцев, посетителей и сотрудников попросили покинуть здание «Ауры», якобы туда поступило сообщение о минировании. Около «Галереи» заметили пожарные машины.

