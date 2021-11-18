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Тема дняТрагедия на стройке. Один человек погиб
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Возле дома в микрорайоне «Ясный берег» строители нашли мину

На место выехали экстренные службы, а также представители ФСБ

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Снаряд обнаружили строители возле дома <nobr class="_">№ 18</nobr>

Снаряд обнаружили строители возле дома № 18

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Сегодня, 18 ноября, в Ленинском районе Новосибирска строители обнаружили авиационный снаряд. Инцидент произошел в микрорайоне «Ясный берег».

— Звонок поступил в 16:20, звонивший сообщил, что при строительный работах по адресу: 1-я Чулымская, дом 18 рабочими был обнаружен, с его слов, авиационный снаряд. Добавил: «Бомба», — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

К месту прибыли сотрудники полиции и ФСБ, задействованы также пожарные и скорая помощь.

Дозвониться до пресс-секретаря «Ясного берега» не удалось, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информацию уточняют.

Вчера днем, 17 ноября, в Новосибирске прошла эвакуация в торговых центрах «Аура» и «Галерея». По словам очевидцев, посетителей и сотрудников попросили покинуть здание «Ауры», якобы туда поступило сообщение о минировании. Около «Галереи» заметили пожарные машины.

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минаслужбыстроители
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