Возле дома в микрорайоне «Ясный берег» строители нашли мину

Сегодня, 18 ноября, в Ленинском районе Новосибирска строители обнаружили авиационный снаряд. Инцидент произошел в микрорайоне «Ясный берег».
— Звонок поступил в 16:20, звонивший сообщил, что при строительный работах по адресу: 1-я Чулымская, дом 18 рабочими был обнаружен, с его слов, авиационный снаряд. Добавил: «Бомба», — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.
К месту прибыли сотрудники полиции и ФСБ, задействованы также пожарные и скорая помощь.
Дозвониться до пресс-секретаря «Ясного берега» не удалось, в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информацию уточняют.
Вчера днем, 17 ноября, в Новосибирске прошла эвакуация в торговых центрах «Аура» и «Галерея». По словам очевидцев, посетителей и сотрудников попросили покинуть здание «Ауры», якобы туда поступило сообщение о минировании. Около «Галереи» заметили пожарные машины.