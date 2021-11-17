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Торговые центры «Аура» и «Галерея» эвакуировали в Новосибирске

К зданиям приехали автомобили полиции и пожарных

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Полицейская машина около «Ауры»

Полицейская машина около «Ауры»

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Днем 17 ноября в Новосибирске прошла эвакуация в торговых центрах «Аура» и «Галерея».

Фотографию и видео с полицейскими и пожарными машинами около торговых центров выложил паблик «АСТ-54». По словам очевидцев, посетителей и сотрудников попросили покинуть здание «Ауры», якобы туда поступило сообщение о минировании. Около «Галереи» заметили пожарные машины.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об эвакуации «уточняется».

В сентябре в Новосибирске эвакуировали учеников СОШ № 99 на Чаплыгина, 59. На место приехали сотрудники МЧС, полиции и медицины катастроф. Тогда в школе тоже сообщили о возможном минировании. Из-за лжеминирования школы полицейские внезапно нагрянули домой к маме музыканта Славы Марлоу. Мы узнали подробности.

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