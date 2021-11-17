Торговые центры «Аура» и «Галерея» эвакуировали в Новосибирске

Днем 17 ноября в Новосибирске прошла эвакуация в торговых центрах «Аура» и «Галерея».
Фотографию и видео с полицейскими и пожарными машинами около торговых центров выложил паблик «АСТ-54». По словам очевидцев, посетителей и сотрудников попросили покинуть здание «Ауры», якобы туда поступило сообщение о минировании. Около «Галереи» заметили пожарные машины.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация об эвакуации «уточняется».
В сентябре в Новосибирске эвакуировали учеников СОШ